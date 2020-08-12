法庭說白話 蔡清祥：用聽得懂的語言講給國民法官聽
法務部長蔡清祥出席國民法官法記者會，他指出這部法符合參審與陪審的精神、符合我國國情和人民感受，最大的不同，與現制最大的不同在於起訴狀一本、卷證不併送、證據開示、集中審理，檢察官也面臨極大的挑戰，法務部會及早因應。
蔡說，日本裁判員制度籌備了5年，國民法官法則2年半後就要上路，等於只有一半的時間可以部署、規劃，因此要加緊準備腳步。
法務部預計自9月起，在全國辦理北、中、南、東區四場的國民法官法新制說明會，使檢察機關了解新法內容和未來因應的具體作為。因適用國民法官法案件的有罪判決門檻提高，偵查中檢察官調查證據須力求精緻化，證據蒐集更須周全完備，起訴時則要密切與公訴檢察官意見交換及溝通，確保偵查成果。
公訴檢察官方面，蔡清祥表示要強化法庭活動舉證、論告技巧，以淺顯易懂的方式在法庭上呈現證據，用民眾聽得懂的語言，使不具法律專業背景的國民法官能清楚明瞭案件的爭點、形成有罪心證。
蔡清祥表示，對應各地法院成立國民法官專庭，法務部將督促各地檢署預為規劃成立「國民法官專組」，由資深檢察官帶領優秀、有經驗的公訴檢察官組成，在新法施行前密集訓練，施行後可立即上場蒞庭，以展現公訴人的職責。
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