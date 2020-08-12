國民法官法今公布 許宗力：實現人權及自由的憲政基石

立法院上月22日三讀通過國民法官法，蔡英文總統今公布，司法院今舉行記者會，院長許宗力表示在立法過程中，各方或許有不同的期待，也激起許多討論的火花，但「讓國民參與審判」一直是各方的共識。國民法官法既已通過，兩年半後將施行，許認為既然大家「初衷相同、目標一致」，希望在制度上路前的準備期間，各方能夠共同合作。

許宗力指出，司法的大門已經敞開，「國民參與的時代之風即將揚起，吹拂司法的每個角落」，他希望全民努力，讓司法在未來更加成為維護法治，實現人權及自由的憲政基石。

許宗力表示，2023年1月1日起，所有年滿23歲的國民，都有機會走進法院，坐上法檯、擔任國民法官，聽取檢察官與被告的陳述、證人的證詞，審閱證物，然後與法官共同討論，從不同的社會經驗及專業知識出發，來分析、交流案情，最後依照法律的規定，作出同時兼顧法律與國民期待的判決。

許回想，台灣從1987年解嚴以來，司法經歷過許多關鍵時刻，像是1999年的全國司法改革會議、2017年的司法改革國是會議，都是司法向前邁進的努力與嘗試；過去司改的重點是在追求司法獨立，而現階段改革的重點則是在維持司法公正、獨立的同時，展開與國民的對話、回應國民的期待。他認為施行國民法官法除了能讓司法更公開透明、讓司法成為國民的司法，更能讓國民與法官合作，一起守護司法、促成司法進化。

許宗力特別點出因應國民法官法的必要改革，其中「起訴狀一本主義」是要讓國民法官與職業法官立於資訊平等的出發點；「集中審理、速審速結」是要讓國民法官能夠儘速完成任務、回歸正常生活；「證據裁定制度」則是要讓國民法官不會受到非法證據的污染，能夠更公正地進行審判。