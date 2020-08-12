機車騎士撞上違規過馬路父子受重傷 行人賠300萬元和解

基隆市王姓男子騎機車行駛北寧路，撞上左手抱3歲幼兒，右手撐傘，穿越雙黃線過馬路的陳姓男子，雙方互告過失傷害。法院審理時，陳同意賠償王300萬元和解，但因陳未在及時撤回告訴，王被判拘役40天。王上訴後，法官認如及時撤告，原審應判決不受理，判決撤銷原判決，王男免刑。

判決指出，王男2018年12月10日上午近7點，騎機車沿北寧路往中正路方向行駛。行經北寧路276號前時，陳男左手抱著當時3歲的兒子，右手撐傘穿越北寧路。王男閃避不及，機車撞上陳男，人車倒地。

這起車禍造成王男頭部外傷合併左側顱骨骨折、右側硬腦膜膜下出血、顏面部挫傷合併顏面骨骨折、胸部挫傷。陳男則有頭部外傷及臉部、左拇指、右小腿擦傷、右肘挫傷；陳的幼子頭部外傷、臉部擦挫傷。

北寧路在距陳穿越道路處約85公尺設有斑馬線，公路總局台北區監理所基宜區車輛行車事故鑑定會車禍責任鑑定結果，認為陳男行經分向限制線路段，未走行人穿越道斜穿越雙黃線不當，且未注意右方來車為肇事主因。王男騎機車疏於注意車前行人穿越道路，未採取安全措施為肇事次因。

王姓騎士控告陳過失傷害，基隆地方法院審理時，雙方在今年4月7日調解成立，陳同意付給王300萬元，第1期4月28日前給付100萬元，第2期5月5日前給付50萬元，其餘150萬元分100期，每期給付1萬5千元。王在收到1、2期金額後撤告，地院今年5月13判決公訴不受理。

雙方調解條件中，陳也同意撤回對王的告訴，民事賠償部分互不請求，但因陳未在基隆地院簡易庭今年4月30日判決前撤回告訴，法官以王騎車疏未注意車前狀況，造成陳姓父子受傷，且未與陳達成和解，判拘役40天，如易科罰金以1千元折算1日。