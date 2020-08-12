泰達幣交易1500萬強盜案 9嫌分處7年至4月徒刑

台南市去年11月28日台南高鐵站前發生泰達幣交易強盜案，葉姓夫婦遭搶走現金1500萬多元，專案小組陸續逮捕高姓嫌犯等9人，並追回贓款613萬多元，分別依強盜、詐欺取財未遂及收受贓款等罪嫌起訴，高等人辯稱原想用假匯款單來騙錢，未料雙方都太緊張擦槍走火弄假成真，台南地院分處7年至4月不等徒刑，沒收及追繳1500萬多元，可上訴。

檢警調查，葉受竹科工程師買家之託去年11月27日晚間8時，在LINE通訊軟體上與高商議以30.05元兌換虛擬貨幣泰達幣1顆，雙方談妥價錢及數量，決定以1500多萬元現金，向對方購買虛擬貨幣泰達幣共50萬顆，並約定見面現金交易。

高兩度與葉交易，見有機可乘想以假匯款單詐騙，找來涂、謝加入，由涂製作假水單，謝則經由周介紹而認識蔡、吳，安排蔡、吳開車、取款。

葉及妻子隔天傍晚5時41分，將現金分裝在行李箱及背包，依約與蔡、吳在高鐵台南站前交易，並以清點現金為由，要求葉搭上其駕駛懸掛失竊車牌的黑色賓士後座，葉察覺有異，打開右後車欲攜帶現金下車離去，反遭推出車外，致葉身體多次擦挫傷，蔡等人強盜財物得逞後駕車逃逸。

案發後，高等人為了分贓，在台南鬧的不愉快，事後又到高雄舞廳喬分贓，在台南地院審理時，彼此說詞兜不攏，甚至還預留50萬元打官司用。

高辯稱，他當時不知道謝找的人直接動手搶劫被害人，謝有問他，如果騙不走，是否要用搶的嗎，他跟謝說「不要，騙不走我們人就走」。蔡指出，這件案子是謝提供消息給他的，他找吳來計畫，一開始謝是跟他說他們已經跟被害人交易過兩次，已取得被害人的信任，所以他跟謝、吳計畫用假的匯款單來騙取被害人的信任將錢騙走，所以當天就由吳開車載他去跟被害人見面，之後雙方都太緊張，擦槍走火才會變成這樣。