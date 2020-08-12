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嘉市府吳姓專員涉貪索賄 檢訊後聲押、其他人交保

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導

嘉義市府吳姓專員等人被檢舉向瀝青相關廠商索賄，嘉義地檢丶廉政署檢察官，昨指揮幹員到市府及廠商辦公室23處，查扣相關證物，傳喚吳及工務處養護工程科前後任科長、承辦員，及土木工程黃姓業者等共32人訊問，訊後認為吳涉貪汙、收受賄賂犯罪嫌重大有逃亡、勾串共犯、證人之虞，向法院聲請羈押，今天下午招開羈押庭，黃姓業者等人以2至50萬元交保。

廉政署日前接獲吳姓公務員等人涉貪情資，報請嘉義地檢署檢察官及駐廉政署檢察官共同指揮，組成專案小組蒐證，昨天上午7時許，由專案小組持搜索票至吳男辦公室，及黃姓被告等廠商住處23處執行搜索，扣得相關事證，並傳喚吳及相關證人共32人。

嘉義地檢署指出，涉案吳男為政府機關公務員，溫男為機關約僱人員，長期負責路面整修等工程，黃、廖、李、簡、陳男及另一黃姓女子、林姓男子，為標得市府路面整修工程廠商；吳、溫二人透過辦理路面整修工程機會，收受廠商交付數萬元至數十萬元不等現金、茶葉、咖啡豆禮盒等賄賂。

檢方昨天漏夜訊問吳及相關證人後，認吳男涉犯貪污治罪條例第5條第1項第3款，對於職務行為收受賄賂罪嫌、第6條之1財產來源不明罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有逃亡、勾串共犯、證人之虞，向法院聲請羈押，今天下午招開羈押庭。

溫男涉犯貪污治罪條例收受賄賂罪嫌、黃、廖等人均涉犯貪污治罪條例行賄罪嫌，犯罪嫌疑重大，惟無羈押之必要，黃姓業者以50萬元交保，溫、廖姓等人分別以2至10萬元交保候傳。

檢廉昨天到嘉義市政府工務處搜索，將吳姓專員帶回訊問。記者卜敏正／攝影
檢廉昨天到嘉義市政府工務處搜索，將吳姓專員帶回訊問。記者卜敏正／攝影

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