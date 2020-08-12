發新冠疫情確診不實訊息 檢警查源頭他被判罰5萬

嘉義林姓男子今年3月在 LINE群組轉傳「嘉義有人確診、綠土大變天」丶「 是博愛路草魚粥老闆」等新冠疫情不實訊息，經人檢舉、嘉義地檢署檢察官偵查終結聲請簡易判決，法院依違反「 嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」判處5萬元罰金，可易服勞役。

判決書指出，41歲林姓男子今年3月21日中午12時許，在手機中LINE 通訊軟體某管委員會群組貼文，「嘉義有人確診了」丶「 綠土大變天了」丶「 是博愛路某老闆」丶「 你們別去那吃飯」等新冠肺炎疫情不實訊息，王姓男子等人看見，將訊息轉發給妻丶子等人的LINE訊息中，再轉發多人，造成博愛路蔡姓老闆困擾及民眾恐慌。

本䅁經他人截圖檢舉，檢警日前偵辦、起訴王男轉傳不訊息、罰款4萬，並追查傳不實訊息源頭，認定林男涉嫌散播傳疫情不實訊息；林偵訊中坦承犯行，但強調是為提醒防疫，非刻意亂傳訊息。

草魚湯蔡老闆說，老婆是澎湖人，今年3月店休陪老婆回娘家住了1個禮拜，返台後趁機休假、到各處走走，沒想到外面謠傳他「確診停業」，許多朋友傳訊息丶截圖來關心，他立即向轄區派出所說明，警方也介入調查。