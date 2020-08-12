少校連長在辦公室及中山室 兩度性騷女士官判賠10萬

陸軍通信連前簡姓少校連長，被控於4年前兩度邀女下士到他家強制猥褻，法官以同時間他新婚在歐洲旅行、及留守部隊，遂以罪嫌不足判他無罪；至於簡被控撫摸女士官臀部及親吻嘴唇，依違反性騷擾2次將他判刑9月，被害人求償60萬元，法官判決簡賠償新台幣精神慰撫金10萬元。可上訴二審。

法官審酌，簡姓少校連長本為女下士的長官，不思戮力指導，反利用職務之便對她施以性騷擾行為2次，並造成原告因此情患有憂鬱症，需定期至診所接受治療，被害人自得請求他賠償所受精神上損害之慰撫金。

判決書指出，簡男（案發後已遭撤職）自2015年9月起至2018年1月底止，擔任陸軍某通信連少校連長，被害人在該連擔任下士。簡男於2017年7月間，在連長辦公室時，利用女下士接受他指導公文而不及抗拒之際，伸手觸摸被害人臀部。

簡男2017年11月間，利用女士官通信連中山室看顧裝備而不及抗拒之際，短暫親吻被害人的嘴部，經被害人提告，簡男坦承犯行，法官依違反性騷擾防治法將他判刑9月。 被害人請求損害賠償，法官判決簡男賠償被害人精神慰撫金10萬元。

此外，簡男被控於2016年6月的某周六，邀女士官前往他住處，被害人懾於他的權勢不敢違逆，應邀前往，遭簡以手隔著衣物撫摸她的胸部，被害人掙脫表示拒絕，他不予理會，強行脫掉她的衣服，再將她推倒在床上，並以手撫摸她的下體，因被害人哭泣，他始作罷。

2016年9月3 日，簡又邀女士官至他住處，先隔著衣服撫摸她的胸部、親吻她的臉頰，經被害人告知值生理期及拒絕，他仍不予理會，強行脫掉被害人的衣褲，以下體摩擦被害人外陰部，經被害人持續喊「不要」及哭泣，他才停手。

法官查出，2016年6月份的周六分別為6 月4 日、6 月11日、6 月18日、6 月25日。其中6月4 日因應端午節連假而為補班日，而女士官當日復無休假紀錄；而同月9日至11日，簡駕車外出，11日的位置均在嘉義市區，不在被害人指控的犯案地點台中市。

法官並查出，簡與新婚妻子自2016年6 月6 日至同年月27日同為婚假期間，且兩人於6 月14日至24日止，前往歐洲蜜月旅行，因而難認簡邀女士官至其住處強制猥褻。