詐國旅補助77件 飯店業者法辦

苗栗縣某飯店張姓業者（前右）涉嫌虛報人頭詐領秋冬補助77件，檢察官令15萬元交保。 記者范榮達／翻攝

苗栗縣某飯店業者張姓男子涉嫌利用人頭，申請七十七件交通部擴大國旅秋冬遊住宿補助，沒有實際入住，未通過縣政府審核；警方查獲張及員工、人頭共六十一人，依詐欺罪嫌究辦，檢方偵訊後命張十五萬元交保，其餘交保或請回。

警方查出，有人頭根本不知道飯店地點，甚至住處就在飯店附近，沒有住宿必要，也不知身分證被利用詐領。此外，警方發現有業者涉嫌利用新上路的「安心旅遊」方案詐領，正深入追查。

警方調查，國旅秋冬補助從去年九月至今年一月，每房提供一千元，張姓男子（六十五歲）經營的飯店申請一千一百多件，其中有七十七件很可疑，另有四家飯店或民宿業者涉及零星詐領。

據調查，張等人成立LINE群組，以送便當、早餐券、夜市券為誘因，吸引親友或鄰居提供身分證等資料，當人頭申請補助，實際上根本沒入住飯店。

苗栗縣政府文化觀光局接獲檢舉，指有業者虛報人頭詐領補助金。苗栗刑警大隊前天搜索，帶回張等六十一人。張坦承犯案。