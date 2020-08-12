聽新聞
test
0:00 / 0:00

詐國旅補助77件 飯店業者法辦

聯合報 / 記者范榮達／苗栗報導

苗栗縣某飯店張姓業者（前右）涉嫌虛報人頭詐領秋冬補助77件，檢察官令15萬元交保。 記者范榮達／翻攝
苗栗縣某飯店張姓業者（前右）涉嫌虛報人頭詐領秋冬補助77件，檢察官令15萬元交保。 記者范榮達／翻攝

苗栗縣某飯店業者張姓男子涉嫌利用人頭，申請七十七件交通部擴大國旅秋冬遊住宿補助，沒有實際入住，未通過縣政府審核；警方查獲張及員工、人頭共六十一人，依詐欺罪嫌究辦，檢方偵訊後命張十五萬元交保，其餘交保或請回。

警方查出，有人頭根本不知道飯店地點，甚至住處就在飯店附近，沒有住宿必要，也不知身分證被利用詐領。此外，警方發現有業者涉嫌利用新上路的「安心旅遊」方案詐領，正深入追查。

警方調查，國旅秋冬補助從去年九月至今年一月，每房提供一千元，張姓男子（六十五歲）經營的飯店申請一千一百多件，其中有七十七件很可疑，另有四家飯店或民宿業者涉及零星詐領。

據調查，張等人成立LINE群組，以送便當、早餐券、夜市券為誘因，吸引親友或鄰居提供身分證等資料，當人頭申請補助，實際上根本沒入住飯店。

苗栗縣政府文化觀光局接獲檢舉，指有業者虛報人頭詐領補助金。苗栗刑警大隊前天搜索，帶回張等六十一人。張坦承犯案。

苗栗縣 國旅補助

延伸閱讀

南投民宿遭控盜領自由行補助 業者認賠吸收還挨告

刷健保卡換保健食品？高雄有婦產科診所涉詐領健保費

台科大電資學院院長以假發票詐領6萬元補助款 獲緩起訴

台東地檢署偵辦14家旅宿業者疑詐領秋冬補助

相關新聞

新藥解盲前購股 李成家300萬交保

股票上市公司美吾華、懷特生技集團董事長李成家在公司公告「懷特痛寶」藥品解盲重大利多訊息前，涉嫌購進自家股票獲利八十多萬元...

詐國旅補助77件 飯店業者法辦

苗栗縣某飯店業者張姓男子涉嫌利用人頭，申請七十七件交通部擴大國旅秋冬遊住宿補助，沒有實際入住，未通過縣政府審核；警方查獲...

嘉市專員被檢舉 檢廉搜索約談

嘉義市政府吳姓專員被檢舉向瀝青相關廠商索賄，嘉義地檢署昨天上午指揮廉政署幹員到市府及廠商辦公室，查扣相關證物，傳喚吳及工...

閨密質疑直播主假未婚騙打賞、藉婚禮詐財 逆轉賠5萬

直播主「飛比」曾與陳姓男友論及婚嫁，在澳洲同居年餘並辦伴侶簽證，6年前返台辦歸寧，但後來因觀念不合而分手。飛比不滿萬姓女...

2軍人偷「國家隊」6000片口罩 裁定羈押禁見

國防部後備指揮部中校李志交、上士張政陽利用督導新北市「口罩國家隊」工廠機會，偷走6000片口罩，疑販售牟利，觸犯貪汙重罪...

雲林縣土庫公所機要秘書被羈押 疑與採購案有關

雲林縣土庫鎮公所吳姓機要秘書，疑因涉及一件社區廣播器材採購案，上月間遭雲林地檢署聲請羈押獲准，檢方指出，該案是否涉及採購...

美吾華董座李成家涉內線 移送北檢喊冤枉

懷特新藥、美吾華公司董事長李成家，被控勾結財務部經理游菁惠，在懷特新藥重大訊息公開前，用人頭買進300多張美吾華股票，擬...

南投民宿遭控盜領自由行補助 業者認賠吸收還挨告

南投縣國姓鄉有民宿業者被房客指控盜用其身分證申請安心旅遊補助，業者則澄清，有與該房客的帶團領隊講並經同意，該團才改用自由...

立委表決三天累到睡著 國民法官法立法為何耗時？

今年7月22日，立法院三讀通過《國民法官法》；三讀前三天裡總共表決了346次。這件事引起不少疑問，明明《國民法官法》最後的版本條文共113條，那為什麼表決這麼多次？

新藥解盲前購自家股票 美吾華董座李成家涉內線交易

股票上市美吾華懷特生技集團董事長李成家在公司公告「懷特痛寶」解盲重大利多訊息前，涉嫌購進自家股票300多張、獲利80多萬...

必比登名攤曾遭擺金童玉女逼讓位 扯出北院烏龍公告

連3年上榜必比登推薦的「梁記滷味」梁姓女負責人，2008年5月花了3百多萬買下台北市臨江街夜市編號A4攤位的使用權，讓他...

涉賄選二審判刑 桃議員蘇志強：為清白將上訴

遞補桃園市議員的蘇志強被控賄選案，一審判他3年4月徒刑，經上訴，二審台灣高等法院今天駁回上訴，維持原判。蘇志強聆判後表示...

熱門新聞

藝人羅霈穎猝死 檢驗顯示是服用多種藥物意外造成

獨／醫師娘占上課時間品德教育 校方坐視14童聽訓被轟

影／女騎士遭輾斷身畫面曝光 疑雨衣勾到摔車捲入貨車底

新藥解盲前購自家股票 美吾華董座李成家涉內線交易

東港機車騎士遭貨櫃車猛撞 上下身分離如腰斬慘死路中

嘉市府專員疑涉貪、向廠商索賄 遭檢廉帶回

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。