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美吾華董座李成家涉內線 檢方諭令300萬交保

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

懷特新藥、美吾華公司董事長李成家，被控勾結財務部經理游菁惠，在懷特新藥重大訊息公開前，用人頭買進300多張美吾華股票，擬制性獲利80多萬元，調查局台北市調查處搜索約談李成家、游菁惠等7人到案，台北地檢署複訊後，深夜依違反證交法命李成家300萬元交保，秘書游菁惠等人請回。

李成家移送台北地檢署複訊時，被媒體追問有無冤枉？李回應說「當然有」；游菁惠移送複訊時，被追問有沒有內線交易？游女回應說「沒有。」

李成家畢業於高雄醫學院藥學系，大學時即對勵志書籍著迷，其中美國作家威廉戴路的「如何在四十歲以前成功」一書，更讓他在年輕時立定5個目標，分別是要創業當老板、進修高階管理學程、當全國性工商團體理事長、當選全國10大傑出青年，還有擔任中央民意代表。

李成家28歲創立台灣美吾髮公司，代理美國VO5洗髮精，讓他了解到自家品牌的重要性，隨後創立「美吾髮」品牌，銷售美髮、護膚、沐浴、清潔等產品，現今更建構完整的生技集團，擴展到通路、新藥、幹細胞、醫材等領域

檢方調查，2016年3月8日，懷特新藥發表重要公告，指「懷特痛寶」完成樞紐性臨床實驗，經解盲發現，對於患者術後疼痛改善有正面效應。2016年1月至2月間，李成家在重訊公開前，指示游菁惠買進300多張的美吾華股票，擬制性獲利80多萬元。

美吾華發布重大訊息表示，將全力配合檢調單位之要求，此案對公司財務業務並無影響，營運與財務一切正常。

美吾華公司董事長李成家涉內線交易300萬交保。圖／記者張宏業攝影
美吾華公司董事長李成家涉內線交易300萬交保。圖／記者張宏業攝影

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