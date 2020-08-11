嘉義市府機要人員疑向廠商索賄 檢方複訊中

中央社 / 嘉義市11日電

嘉義市政府機要人員吳姓男子涉嫌利用職務之便向廠商索賄，嘉義地檢署今天帶回吳男等10餘人到案，截至深夜10時30分，陳姓業者以新台幣10萬元交保，吳男仍由檢方複訊中。

嘉義地檢署表示，目前在嘉義市政府工務處擔任專員的吳姓男子，是以機要人員任用，日前被檢舉涉嫌利用職務之便向承包市府工程的廠商索賄。

嘉義地檢署指出，檢方今天指揮廉政署幹員分別前往嘉義市政府等多處所執行搜索，帶回吳男、曾經擔任嘉義市政府顧問的黃姓男子，以及陳姓廠商等10餘人到案說明。

吳男在嘉義市政府任職超過20年，大都在工務單位服務，於民國107年3月以身體健康為由辦理退休，108年1月嘉義市政府以機要人員回聘，目前在嘉義市工務處擔任專員；另外，黃男為土木技師，曾擔任嘉義市政府市政顧問。

嘉義市政府工務處長郭拱源表示，吳男在工務處擔任專員，並不是工程業務相關承辦人。嘉義市工務處養護工程科的現任陳姓科長，以及前任科長、歷任承辦科員，今天也以證人身分到案說明，釐清案情。

檢方、廉政署幹員調查發現，吳男長年在工務處的養護工程方面服務，主要負責管線挖掘申請案的服務，懷疑他自105年起，涉嫌利用職務之便向廠商索賄，檢方依違背職務收受賄賂罪嫌偵辦，截至深夜10時30分，被告吳男及黃男仍由檢方複訊中。

嘉義

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