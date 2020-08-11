疑「道路鋪設」開口契約涉不法 嘉市府專員遭辦貪汙罪

據報導，五洲團掌中戲團的負責人黃文郎，遭堂弟黃立綱經營的金光多媒體有限公司控告（下稱金光公司），指其侵害金光公司所有的「史艷文」與相關角色、台詞的著作權。黃文郎雖抗辯該角色早在祖父黃海岱時代就曾被演出，著作權應為黃家人所共有，但仍遭台中地檢署提起公訴。不過，細究「史艷文」角色的源流，其實不像當事人講得那麼簡單。

2020-08-11 15:56