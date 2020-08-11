疑「道路鋪設」開口契約涉不法 嘉市府專員遭辦貪汙罪
檢廉偵辦嘉義市政府的吳姓專員涉貪案，今天發動搜索市府、廠商等23處。據了解，吳姓專員協調「道路鋪設」開口契約等標案疑涉及不法，至於經手的工程件數待釐清；晚間吳姓專員被依違背職務受賄罪嫌等，移送嘉檢複訊。
據指，吳姓專員（62歲）2018年3月從嘉市府工務處的技士退休，前年縣市長選舉過後，去年1月底以機要人員聘回市府，擔任市長室專員，他的辦公室就在市府2樓工務處附近。
檢廉查出，吳姓專員回到市府上班後，雖非工程業務承辦人，疑負責協調工務的需求，處理「道路鋪設」開口契約，在營造商、建築師等包商之間斡旋，期間因此發生收受賄賂。
嘉檢今天指揮廉政署到市府、廠商等23處搜索，帶回吳姓專員、市府工務處人員、業者調查，從下午3、4點起陸續將10幾名犯嫌及證人送往嘉檢。
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