閨密質疑直播主假未婚騙打賞、藉婚禮詐財 逆轉賠5萬

直播主「飛比」曾與陳姓男友論及婚嫁，在澳洲同居年餘並辦伴侶簽證，6年前返台辦歸寧，但後來因觀念不合而分手。飛比不滿萬姓女友人以尤姓丈夫帳號開直播，指她「謊稱至今仍單身」、藉婚禮詐財，提告向尤姓夫妻求償30萬元、要求道歉。台北地院判飛比敗訴，她上訴，高院今改判萬女賠償5萬元、在臉書與網站道歉2日。

飛比表示，2014年時在澳洲和陳姓男友交往、談到結婚後的生活，也辦好了伴侶簽證（Partner Visa），翌年4月4日回台辦歸寧喜宴，只是後來婚沒結成，2017年9月開始在手機交友軟體從事直播工作。

飛比指控，萬女曾參加她的喜宴，但對方明知道她沒結成婚，卻在去年5月24日用尤姓丈夫的帳號貼文，質疑她「未曾結過婚」的說法，還拿出歸寧喜宴的照片指責她說謊、暗示藉婚禮詐財。飛比認為萬女的言論侵害她名譽權，尤則是提供帳號讓妻子發言，因此要求夫妻賠償、回復她名譽。

萬姓女子表示，和飛比是多年的好友，飛比也曾邀她加入直播主行列。萬女指飛比身為公眾人物，明明曾辦過婚宴，卻發表類似「禁愛令」的單身宣言行銷，使網友抱持她單身的幻想而「打賞」，這種欺瞞的行為讓她得到比其他直播主更多的關注和打賞金額，這牽涉從網路平台使用者獲得利益多寡、正當性，與公益有關。

萬女認為飛比的行為有違「偶像藝人」職業道德，基於導正視聽的道德感，因此發表這些言論。台北地院認為飛比雖不滿遭指「難道籌辦婚禮等一切都是為了紅包嗎？」、「未結婚是說謊」，但「歸寧宴」，在禮俗上即代表已完成結婚程序、返回女方娘家的宴客儀式，萬女質疑「那我的禮金呢？我們這些10年朋友的禮金呢？」難認是故意散布不實內容、發表不當的意見評論。

北院認為，因飛比向萬女說「與『婆婆』處不好」、「無法跟他（老公）相處」，既然以「婆婆」、「老公」稱呼，萬女仍認定飛比「曾有結婚事實」、婚後才和配偶分開，因此判被告免賠、免道歉。