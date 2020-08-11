2軍人偷「國家隊」6000片口罩 裁定羈押禁見

圖為台北地院。 記者王聖藜／攝影

國防部後備指揮部中校李志交、上士張政陽利用督導新北市「口罩國家隊」工廠機會，偷走6000片口罩，疑販售牟利，觸犯貪汙重罪；台北地檢署昨天搜索、約談，今天凌晨依貪汙罪向法院聲請李、張羈押禁見，台北地院審理，裁定2人羈押禁見。

台北地檢署偵處現役軍人犯罪的法條，是貪汙治罪條例刑度較重的侵占公有財物罪；法律規定，竊取或侵占公用、公有器材、財物者，可處10年以上有期徒刑到無期徒刑。

新冠肺炎（COVID-19）疫情今年1、2月爆發初期，全台一罩難求，政府決意徵用口罩工廠，動員國軍加入「國家隊」全力生產口罩，李志交、張政陽的犯罪時間點，正是全國口罩產製量不敷需求之際。

根據國防部新聞資料，李志交等於今年2月間，奉命派往新北市某家「口罩國家隊」工廠，並負責監督生產線，卻監守自盜；國防部說，案發後已將李志交暫時調至苗栗地區，後續則會全力配合檢調查辦。