雲林縣土庫公所機要秘書被羈押 疑與採購案有關

雲林縣土庫鎮公所吳姓機要秘書，疑因涉及一件社區廣播器材採購案，上月間遭雲林地檢署聲請羈押獲准，檢方指出，該案是否涉及採購弊端，仍在偵查中，不便多作說明。

雲林縣土庫鎮公所吳姓機要秘書，最近傳出涉及一件採購弊案，上月十六日遭雲林地檢署聲押獲准，由於檢方仍在釐清相關案情，對於吳涉案相關內容，以及是否有其他人涉案，檢方三緘其口，只證實吳已遭羈押，目前案情仍待釐清，不便多做說明。

據側面了解，吳姓秘書可能涉及一件社區廣播器材採購紛爭，是否涉及違約或圖利，檢方不願證實。上月間吳被以有勾串之虞為由聲押獲准，連同一名約聘僱人員也被押。