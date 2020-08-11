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南投民宿遭控盜領自由行補助 業者認賠吸收還挨告

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導

南投縣國姓鄉有民宿業者被房客指控盜用其身分證申請安心旅遊補助，業者則澄清，有與該房客的帶團領隊講並經同意，該團才改用自由行折扣申請補貼房錢，發生糾紛後已撤回補助申請，自己認賠吸收；但因團客不得使用自由行補助，還被依涉及詐欺與偽造文書等嫌移送法辦。

本月初有民眾貼文指控，上月17日跟團去南投旅遊，入住國姓鄉某家民宿時，業者向他們索取身分證協助申請房錢補貼；未料，之後自己出遊想申請每人1000元的安心旅遊補助，卻發現身分證已被申請過，認為被南投民宿業者盜用申請。

民宿業者則澄清，該房客參加團體旅遊是跟旅行社配合，共30人訂了14間房，而團旅補助是1人700元，等於1間雙人房補助1400元，但因團體折扣已滿，與領隊討論且告知才用安心補助1間扣1000元，他還自行吸收1人200元差額。

只不過，民眾認為業者在入住時未清楚告知是協助申請「安心旅遊補助」，身分證卻被使用申請，感覺被詐騙；業者則認為已有告知，雙方因此爆出糾紛，事後業者索性撤回安心補助申請，認賠吸收上萬元的房間補貼費用。

對此，南投縣政府觀光處表示，經查該爭議案件，業者已在4日已主動撤回所有補助申請，並退出自由行補助活動；但因違反團體旅遊不得使用自由行補助，且有盜用身分證情事，因涉及詐欺和偽造文書等刑事責任，依法移送地檢署偵辦。

南投縣某民宿業者遭團體旅客指控盜用其身分證申請安心旅遊補助。圖／讀者提供
南投縣某民宿業者遭團體旅客指控盜用其身分證申請安心旅遊補助。圖／讀者提供
南投縣某民宿業者遭團體旅客指控盜用其身分證申請安心旅遊補助。圖／讀者提供
南投縣某民宿業者遭團體旅客指控盜用其身分證申請安心旅遊補助。圖／讀者提供

身分證 自由行 民宿

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