必比登名攤曾遭擺金童玉女逼讓位 扯出北院烏龍公告

連3年上榜必比登推薦的「梁記滷味」梁姓女負責人，2008年5月花了3百多萬買下台北市臨江街夜市編號A4攤位的使用權，讓他人擺攤，2011年1月葉姓男子則買下攤位正後方的房地，同年3月葉再轉售，並和買方說好「排除攤位」再給付全部價金。葉請永慶房屋仁愛店店長林偉鈞居中委託男子徐建智探詢梁女遷移攤位的意願，徐竟霸占攤位擺金童玉女、牌位，逼迫梁女用低於市場行情的50萬元「讓位」。

梁女提損害賠償訴訟，台北地院卻搞烏龍。北院去年先是公告徐建智、林偉均應連帶給付梁女30萬元，永慶房屋就林部分負連帶責任；但接著卻出現「第二次主文公告」，只判徐賠償30萬元。梁女提上訴，台灣高等法院指第一次判決沒有合法送達，但已有羈束力，「有送達」的第二次判決無效，今廢棄原判決，請北院重新製作第一次的判決送達，再讓當事人決定是否上訴。

梁姓女子在A4攤位對面經營滷味，她指控徐建智在2011年4月7日找來數名男子霸占A4攤位，還在攤位上擺放骨灰罈、金童玉女，威脅她不得再使用這攤位。梁女說，徐將葉姓男子交給林偉鈞的50萬元轉給她，葉順利完成點交、取得尾款，再和林、徐朋分利益，這讓她受90萬元非財產上損害；因與葉達成和解，扣除葉的部分，依民法規定向徐、林連帶求償60萬元，並認為永慶房屋是林的僱用人，也要負連帶責任。

梁姓女子上訴時主張，北院在第一次主文公告後，對同一件事竟公告第二次，且送達跟第二次主文公告相同的判決，請求廢棄原判決。

高院認為，雙方當事人都沒有在宣判日到場，依法判決應公告，北院在司法院主文公告查詢系統第一次主文公告為「徐建智、林偉鈞應連帶給付上訴人30萬元本息，永慶房屋公司就林偉鈞所負30萬元本息之債務負連帶給付責任，其與前項所示之人負不真正連帶責任，上訴人其餘之訴駁回。」公告後就有羈束力。

高院指出，第二次的主文公告等於是「再為判決」，這是無效的，梁女的上訴有理，且北院在第一次主文公告後沒把判決送給兩方，北院應製作正本送達。