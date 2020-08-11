沒戴口罩搭公車不雅字句飆罵司機 女子遭起訴

基隆一名胡姓女子今年5月搭公車時未戴口罩，被鍾姓司機要求佩戴，胡女竟當眾對鍾姓司機罵「王八蛋」。基隆檢方近日偵結，依涉犯公然侮辱罪將她起訴，向法院聲請簡易判決。

基隆地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書指出，胡女5月16日晚間8時45分，在基隆市仁二路準備搭上公車時因沒有佩戴口罩，當時鍾姓司機向她表示，「口罩戴上，到車外面戴好再上來」，但胡女竟心生不滿，基於公然侮辱犯意，對鍾姓司機罵「王八蛋」。

鍾姓司機當時見狀後，立即向在旁疏導交通的員警報案，並由基隆市警察局第一分局偵辦。

檢方指出，根據當時相關監視錄影資料，認為胡女涉犯公然侮辱罪，因此將她提起公訴，並向法院聲請簡易判決。