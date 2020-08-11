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海科館詐貸二審已判仍不准交保 慶富總裁陳慶男延押2個月
慶富集團總裁陳慶男涉海科館詐貸案，羈押至今將近1年半，雖此案二審已於上月30日改判更重7年10月徒刑，合議庭認為他除犯嫌重大外，在國外設立的公司還有30億資產，恐循著次子陳偉志潛逃海外，有逃亡之虞，裁定明天起延押2個月。
79歲的陳慶男另主張心臟血管阻塞，提出國軍高雄總醫院左營分院的心臟血管篩檢報告書，表示必須保外就醫，但合議庭函詢高雄看守所，經醫師評估陳的冠狀動脈沒達明顯狹窄的程度、建議門診藥物治療即可，也不允許保外就醫。
陳慶男因獵雷艦同案被告、次子陳偉志棄保潛逃，2018年6月4日被裁定羈押，同年10月底短暫交保5天，但雄院重新裁定提高保釋金，他因繳不出而續押；2019年2月25日，雄院再度裁准交保，但陳慶男一踏出看守所，隨即被檢方帶回偵辦海科館詐貸案，一路羈押至今。
海科館案一審依銀行法詐欺取財等罪判陳慶男6年10月，全案二審改判7年10月徒刑；陳慶男去年2月25日被檢方偵辦海科館詐貸案、聲押獲准，連續羈押至今已經1年5月多，此次將自8月12日起延押2個月。
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