交友仲介要12萬？中市法制局籲中央訂定型契約防踩雷
交友平台及婚姻仲介機構盛行，品質良莠不齊，台中市政府法制局統計，今年7月底止已有60件婚姻仲介或交友聯誼衍生的消費申訴案，較去年同期增加5成。有人簽訂聯誼契約，最高付12萬元，還遊說消費貸款，甚至騙人簽本票，沒有聯誼成功卻欠一筆債。
中市法制局向中央建議，研訂婚姻仲介及交友服務定型化契約應記載及不得記載事項，盼從源頭遏阻無良的婚友仲介業者，規範經營行為。
中市法制局統計，2018年有51件、 2019年86件，有逐年攀升的趨勢。今年到7月已有60件，局長李善植說，主要爭議包括解除(終止)契約的違約金太高、收費服務內容不明確、排約次數偏低或不滿意排約對象、未告知消費性貸款、交友APP開發商為國外廠商，跨境求償難度高等項目。
李善植舉例說明，A男在交友APP中認識一位相貌清秀的女子（實際上他懷疑是婚友社的業務人員）數次聊天後見面，女子卻遊說他填寫個人資料，即可提供兩性諮詢服務並安排參加聯誼活動，A男因此填寫資料。沒想到對方主張雙方已簽訂契約，想解約卻遭要求支付500元至5000元不等資料建檔費，只好妥協加入。A男加入後發覺聯誼對象不符預期，希望退出終止契約時，業者卻要求賠付高額違約金。
這類交友聯誼契約期限通常1至2年，契約金額約4萬5000元至12萬元不等，消費者若表達經濟能力無法負擔，通常又會被勸說另與資融公司簽訂 「分期付款約定書」或 「消費性無擔保借貸契約」還是無法從契約中解套。
法制局更發現有不肖業者在分期付款約定書或貸款契約書下方置入「本票」若消費者未看清楚就在欄位簽名，日後即使消費者與婚友社成功解約，消費者仍可能須承擔消費貸款契約的還款責任，若不按期還款，還得面臨本票被聲請強制執行的風險。
另外，也有許多交友APP的開發商是國外業者，一旦發生消費糾紛，通常難以依我國消費者保護法的申訴程序處理。對此，李局長提醒，消費者下載這類APP前，務必詳讀使用說明及收費方式，若不再使用，應通知業者終止契約，並於手機、平板等載具「手動取消訂閱」原本使用的服務。
李局長強調，優良仲介機構為網路世代的年輕人搭起交友新管道，但部分交友網站及婚姻仲介機構的服務契約常有「不平等條款」將風險責任轉移給消費者負擔。為此，法制局於今年6月間已函請行政院消費者保護處，研訂婚姻仲介及交友服務定型化契約應記載及不得記載事項，盼從源頭遏阻不良的婚友仲介業者，規範婚友仲介業的經營行為，保障民眾找幸福的權利。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言