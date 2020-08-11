心靈導師黃圓映吸金172億 更二審判還錢給8千名被害人
自稱是心靈導師的黃圓映，2003年起以高利息（龐氏騙局）與辦心靈講座為名，以靈修道場吸金172億，受害人數近8000人，至2011年被查獲，台中高分院更二審今天上午宣判，依違反銀行法等罪將黃圓映判刑10年，她的丈夫林鑫溢和胞妹黃鎂銀各判刑8年，並宣告沒收172億餘元，發還予被害人。全案可上訴。
喧騰一時的心靈導師吸金案，自2003年起，黃圓映以豐厚利息為餌，以靈修道場等名義向道親吸金。
此案於2012年苗栗地院一審審理時，依銀行法將黃圓映判刑12年，她的丈夫林鑫溢與胞黃鎂銀各判刑10年；2015年台中高分院二審時，改判黃圓映11年徒刑，合議庭卻認為黃鎂銀、林鑫溢是「人頭」而改判無罪，檢察官不服上訴，最高法院裁定發回台中高分院更審。
2017年3月，更一審認定黃圓映、黃鎂銀、林鑫溢3人都違反銀行法的非法經營銀行業務罪，都是共同正犯，黃圓映判刑11年，不法所得172億8280萬元（含查扣的資產）沒收，其餘2人各判刑9年，可再上訴。
台中高分院更二審今天上午宣判，合議庭依違反銀行法等罪將黃圓映判刑10年，她的丈夫林鑫溢和胞妹黃鎂銀各判刑8年。並宣告沒收172億餘元，發還予被害人。全案可上訴。
台中高分院更一審判決書指出，黃圓映（原名黃春美）自稱是「心靈導師」，她於1994年加入設於台北市仰德大道，由王秋東所設的靈修道場，王秋東以「修道」與「生活費」等名義向道親吸金，月息達3％（年息36％），卻於2013年突然過世，留下存款2億元。
道親推舉黃圓映接任道場負責人，她依循王秋東的經營模式吸金，還增設小組，每小組由一人擔任「口線」，共有126名「口線」，但利息卻不斷調降，到2011年檢警查獲為止，月息已調降至0.8％（年息9.6％）。
黃圓映在購置房地產之外，檢警搜索黃圓映等人住處，還查扣現金4億餘元、賓士名車3輛、雞血石等古董170件、黃金19筆、名錶35只等財物，另有大批基金、存款與股權。她並委由丈夫林鑫溢（原名林木榮）與胞妹黃鎂銀（原名黃美霞）打理資產，法院估計受害人數7935人，金額高達198億9000餘萬元，扣除已經兌付的26億餘元，不法所得仍高達172億餘元。
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