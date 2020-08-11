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臉書留言標註「傻逼」 公然侮辱被判拘役20天

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導

嘉義縣蔡姓男子日前在臉書某社團中發文，童姓網友在蔡發文下方留言表達質疑，蔡男對童留言不滿，在下方標註童男回覆「 自己做過功課嗎懶=爛」；「 不用懷疑就是標註你，站過哨嗎？傻逼！」經童提告，檢察官偵查後向法院聲請簡易判決，蔡因妨害名譽被判拘役20日、得易科罰金。

檢察官偵辦過程，蔡承認有寫下該文字留言，然矢口否認涉有公然侮辱罪嫌，辯稱他是社團成員、不是管理者，認為這不是公然，也疑問有罵到任何人？

檢察官指出，公然侮辱罪指侮辱他人，所謂「公然」，指不特定人或多數人得以共見共聞之狀況，「侮辱」則係以使人難堪為目的，直接以言語、文字、圖畫或動作，表示不屑輕蔑或攻擊意思，足以對於個人在社會上所保持之人格及地位，達貶損其評價程度而言。

蔡、童二人發文的臉書社團為公開社團，案發當時有1萬6000多名成員，在上開公開社團內所回覆內容，可為不特定人或多數人共見共聞，已符合「公然」要件。

蔡男直接在童的留言下方回覆，直接標記童男姓名，回覆明確是針對童男。

又蔡的留言回覆，其中「爛」係形容人不好、差勁，「傻逼」之「傻」指「愚蠢不聰慧」，「逼」文義上指女性下體私處，常被引用為猥褻性辱罵用字，「低下水準」則係在影射他人知識水平低， 這些都屬於侮辱言語，蔡犯行事證明確，欠缺尊重他人人格觀念，依公然侮辱罪聲請簡易判決。

蔡男在臉書社團標註網友「傻逼」，被依公然侮辱判拘役20日。記者卜敏正／攝影
蔡男在臉書社團標註網友「傻逼」，被依公然侮辱判拘役20日。記者卜敏正／攝影

公然侮辱 猥褻 妨害名譽

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