上韓國瑜臉書批紓困送辦 法官不罰：政策可受公評

周姓網友質疑紓困政策，批「菜婆子防疫…剩下的1兆多…又要開始實施五鬼搬運法了嗎？」依違反社維法送辦。台北地院調查，政府如何振興經濟可受公評，周對振興方案提出針砭，屬憲法保障言論自由的範疇，裁定不罰。可抗告。

台北市警信義分局移送說，周姓網友今年4月11日上網「韓國瑜蔚然中華守護聯盟」臉書社團，以本名貼文，批評蔡政府的紓困政策。

警方指控，周的貼文說「菜婆子防疫，打算要花1兆500億紓困救經濟，每人預計發1千元酷碰券，這樣也才230億而已，剩下的1兆多，這群綠魔惡狼們，又要開始實施五鬼搬運法了嗎？」涉造謠。

法官認為，周張貼的訊息與行政院發行振興「三倍券」方案相似，國內因新冠肺炎疫情衝擊，嚴重影響社會經濟，政府如何振興經濟，為可受公評之事，他針砭時事，應受憲法保障。