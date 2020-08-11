徐乃麟女密友騙人投資慶富300萬 更一審減成6月刑
藝人徐乃麟女密友董子綺向李姓男子誆稱慶富造船公司的未上市股票後勢看漲，遊說李合夥投資，李出資300萬元，事後董女避不見面，他才知上當。台北地院依行使偽造私文書罪判董子綺1年10月徒刑，高等法院駁回她上訴，但最高法院董女已賠償60萬元，但二審卻維持相同刑度，撤銷、發回更審。高院更一審今僅判6月得易科罰金之刑，沒收100萬元。
董子綺（38歲，賭博、詐欺前科）2016年4月初遊說李姓男子投資，約定由李出資300萬、她出資160萬元合夥買慶富董事長陳慶男妻子陳盧昭霞持有的1萬股股票，取得的股票登記在李鍊燈名下。董女承諾8月31日前完成股票交割，李信以為真而投資，她盜刻陳盧昭霞印章後，在股票買賣合約書上蓋印，再交給李。
當年8月31日履約期限屆至後，董子綺百般推託、遲不履約，後來更避不見面，李恍悟上當，向台北市警松山分局報案。董子綺在偵、審時都坦承犯行，兌領後即拿來償還自己的債務。
高院更一審認定董子綺犯行使偽造私文書罪、詐欺罪，從重以行使偽造私文書罪論處，考量她陸續還款，李姓男子也參與分配董女遭強制執行的財產，已受償約200萬元，改判為6月徒刑，得易科罰金，未扣案的犯罪所得100萬元沒收。
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