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文資事實查核：以石岡「土牛民番地界碑」等官方說法為例

也涉賄選！ 桃市議員「遞補落選頭」高院維持3年4月刑

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

桃園市前議員陳榮基因賄選案辭職，中選會去年12月13日公告由落選頭蘇志強遞補，蘇的妻子王仙蓮為平地原住民市議員，成為市議會首對夫妻檔，但蘇同樣涉賄選。桃園地院依公職人員選舉罷免法交付賄賂罪判蘇3年4月徒刑，褫奪公權2年，高等法院今駁回上訴。蘇仍可再上訴。

民事部分，桃園地檢在蘇遞補後隨即向法院提當選無效之訴，今年6月19日桃院判蘇遞補當選無效。

蘇志強競選2018年桃園市議會第2屆第14選區的山地原住民市議員，為順利當選，在當年10月29日桃園市復興區澤仁里問政說明會時，將3萬元現金交給結拜的姐姐李素貞（判1年8月徒刑，緩刑2年確定），請她轉交給選民。

李素貞在拿到錢後，向選區內的選民買票，有的1家7口，但女主人「獨吞」7000元，沒告知家人；有的1家有4口人，但收錢的人也都「默默收下」，沒交給家人。

蘇志強雖承認有交給李素貞現金，但否認賄選，解釋因要與結拜的乾姊等人共同成立「鳳凰基金會」，而這筆錢是「會費」。不過高院依李素貞等人證詞、LINE對話紀錄，認定蘇賄選。

高院認為，選舉是民主政治的重要表徵，選舉制度使選民評斷候選人的才學、操守、政見而選賢與能，攸關國家政治良窳、人民福祉，而賄選卻破壞候選人間的公平競爭，更是敗壞選風的主要根源，不僅扭曲架空選舉制度，也嚴重損害民主根基。蘇志強賄選，高院認為這將無從建立民主政治，一審量刑3年4月、褫奪公權2年合理，蘇空口否認犯罪而上訴無理。

「落選頭」蘇志強因桃園市前議員陳榮基賄選辭職而遞補，和妻子王仙蓮成市議會首對夫妻檔，詎料他也涉賄選。圖／聯合報系資料照片
「落選頭」蘇志強因桃園市前議員陳榮基賄選辭職而遞補，和妻子王仙蓮成市議會首對夫妻檔，詎料他也涉賄選。圖／聯合報系資料照片

賄選

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