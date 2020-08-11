也涉賄選！ 桃市議員「遞補落選頭」高院維持3年4月刑

桃園市前議員陳榮基因賄選案辭職，中選會去年12月13日公告由落選頭蘇志強遞補，蘇的妻子王仙蓮為平地原住民市議員，成為市議會首對夫妻檔，但蘇同樣涉賄選。桃園地院依公職人員選舉罷免法交付賄賂罪判蘇3年4月徒刑，褫奪公權2年，高等法院今駁回上訴。蘇仍可再上訴。

民事部分，桃園地檢在蘇遞補後隨即向法院提當選無效之訴，今年6月19日桃院判蘇遞補當選無效。

蘇志強競選2018年桃園市議會第2屆第14選區的山地原住民市議員，為順利當選，在當年10月29日桃園市復興區澤仁里問政說明會時，將3萬元現金交給結拜的姐姐李素貞（判1年8月徒刑，緩刑2年確定），請她轉交給選民。

李素貞在拿到錢後，向選區內的選民買票，有的1家7口，但女主人「獨吞」7000元，沒告知家人；有的1家有4口人，但收錢的人也都「默默收下」，沒交給家人。

蘇志強雖承認有交給李素貞現金，但否認賄選，解釋因要與結拜的乾姊等人共同成立「鳳凰基金會」，而這筆錢是「會費」。不過高院依李素貞等人證詞、LINE對話紀錄，認定蘇賄選。