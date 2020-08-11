轉貼疫情「以核養綠」黃士修移送法辦 法官裁不罰
以核養綠公投發起人黃士修轉貼孫姓網友於臉書上發表武漢班機返台「沒有什麼登機檢疫…」的網聞，與孫被依違反社維法送辦，台北地院審理認為，新冠肺炎疫情期間，如何落實登機檢疫，可受公評，黃、孫沒有造謠，裁定2人不罰。可抗告。
台北市警中正一分局移送說，孫姓網友今年2月4日在臉書發表疫情的不實訊息，指「...沒有什麼登機檢疫，沒有什麼一一量體溫，也沒有人留下我們的聯絡方式，什麼都沒有。我花不到20分鐘快速通關入境...」，黃士修隨後在「爆料公社」、臉書轉貼，2人造謠。
法院調查，孫姓網友張貼的內容，是他個人今年1月20日搭機返台入境的見聞，依他所述，飛機降落後，機長有廣播，但沒有專人登機量體溫，也沒有人留乘客聯絡方式，與同一班機乘客的證述相符，不是憑空捏造訊息。
法官認為，孫搭班機自武漢返台，如何落實登機檢疫，攸關社會大眾健康及公共衛生，屬可受公評之事，孫對公共事務發表評價，而黃士修轉貼孫的貼文，均為憲法保障言論自由的範疇。
法官認為，孫姓網友貼文主要是質疑及抒發不滿情緒，不是捏造謠言，與社會秩序維護法處罰要件不合，孫、黃都不罰。
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