桃園警為春安績效請毒犯「幫忙栽槍」 所長等人都栽了

桃園市警平鎮派出所前所長吳彥霖縱容巡佐丁政豪、警員李永龍、林照雄、陳威違法搜索，為達春安工作績效，還和毒鴛鴦「交換條件」栽槍。一審依違法搜索、縱放人犯及公務員登載不實罪判吳彥霖等4人5年6月至6年半不等徒刑，高等法院改判吳等人5年4月至6年3月徒刑；最高法院駁回上訴定讞。

陳威留職停薪出境，檢方通緝中。

平鎮派出所2011年春安績效墊底，為拚隔年春安槍枝績效，丁政豪2012年1月17日掌握劉姓男子（已歿）持槍的線報，和警員李永龍、林照雄、陳威跨轄區到楊梅違法搜索，但只見毒品，未查到槍枝。劉擔心被通緝的女友遭逮，央求警方網開一面。

李永龍得知後，向劉表示獨缺槍枝績效，劉承諾提供線索換取自己和女友脫身，警方答應「交換條件」後，沒將劉送辦，讓他聯繫朋友說明「交槍換人」一事。稍後，劉的友人將準備好的槍、彈，假借拜訪葉姓同學名義，偷放到葉的工廠天花板內，再通知警方前往「人贓俱獲」。

「交換條件」達成後，警方同意劉載女友離開，並將不實查獲槍毒經過製成筆錄，所長吳彥霖、警員李永龍和陳威簽名後，移送檢方偵辦。

葉姓男子被依槍砲彈藥刀械管制條例起訴，他不斷向法官澄清遭陷害。檢方察覺有異，簽分偵辦，意外發現劉當時因販毒被列為通訊監察對象，緊急調取監聽檔過濾，聽見他交代友人「你放哪裡要跟我說」，對方回「我會和你說啊」，成了栽槍鐵證。