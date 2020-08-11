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涉賄選二審判刑 桃議員蘇志強：為清白將上訴

中央社 / 台北11日電

「落選頭」蘇志強因桃園市前議員陳榮基賄選辭職而遞補，和妻子王仙蓮成市議會首對夫妻檔，詎料他也涉賄選。 報系資料照／記者張裕珍攝影
「落選頭」蘇志強因桃園市前議員陳榮基賄選辭職而遞補，和妻子王仙蓮成市議會首對夫妻檔，詎料他也涉賄選。 報系資料照／記者張裕珍攝影

遞補桃園市議員的蘇志強被控賄選案，一審判他3年4月徒刑，經上訴，二審台灣高等法院今天駁回上訴，維持原判。蘇志強聆判後表示，為捍衛清白，將提起上訴。

民事部分，桃園地檢署提起當選無效之訴，一審的桃園地方法院6月間判「蘇志強就民國107年11月24日舉行之桃園市第二屆市議員選舉第14選舉區市議員之遞補當選無效」，蘇志強不服提起上訴，但未繳裁判費新台幣4500元，法院日前裁定若不繳將駁回上訴。

刑事部分，一審的桃園地院判決指出，蘇志強為求能於民國107年11月24日所舉行的市議員選舉順利當選，在107年10月29日在一家餐廳內，將裝有3萬元現金的信封交給李姓女子，囑託請李女將款項轉達給有投票權人。

判決指出，李女以每票1000元代價，親自交付給王姓選民1家共7000元，請求選舉投票時支持蘇志強，幾天後再拿4000元、2000元及1000元向3名選民買票，均強調要投給蘇志強等語。

此外，李女交付3600元給姚女（另案審理中），姚女再向3名選民行賄，要求選舉投票時支持蘇志強。

蘇志強一審期間強調，給李女的款項，是出於行善公益參加鳳凰基金會的會費，以及讓李女在餐廳店內招待族人消費飲酒，之前就有這樣給過錢。

一審桃園地方法院今年1月間依公職人員選舉罷免法的交付賄賂罪，判蘇志強3年4月徒刑，褫奪公權2年；李女同罪遭判1年8月，褫奪公權1年，緩刑2年。扣案的1萬多元賄賂現金沒收；未扣案的賄賂現金1萬3200元追繳沒收。

蘇志強不服提起上訴，由二審台灣高等法院審理，今天宣判，認定原審判決無誤，駁回上訴，維持原審刑度，還可上訴。

投票 台灣高等法院 賄選

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