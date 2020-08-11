搬運工施暴想白嫖 她騙他脫下褲子拔腿逃

搬運工陳男前年底，到小蘋（化名）的工作室按摩，他見工作室僅2人，不想付帳，想硬上白嫖，機警的小蘋騙他先脫下長褲後，拔腿就逃，大喊救命、強姦，陳嫌僅著內褲也奪門而逃，經兩名鄰居攔下陳男，陳掙脫逃走，經警循線逮獲陳嫌，台中地院依強制性交未遂罪將他判刑1年10月。可上訴二審。

判決書指出，陳男於2018年12月6日晚間，透過LINE通訊軟體，與自稱「阿棋」男子聯繫按摩事宜後，陳即於同月9 日晚間8 時，經由「阿棋」指引，前往中市北屯區小蘋的租屋處兼工作室。

小蘋欲向陳收取費用時，陳見工作室為出租套房，且屋內僅有他與她2人，為滿足一己私慾，不給付費用，先以右手自她身後勒住小蘋頸部，使她無力反抗，強行撫摸她胸部及身體，且語帶威脅向恫稱「要先收還是先做」，進而將她強拉往床邊，欲強行與她為性交行為。

被害人小蘋雖不從，假意請求陳男先行前往浴室盥洗，待他褪去外褲，並將外褲放置在椅子，小蘋見機不可失，旋即奪門而出，大喊呼救。

陳雖欲將小蘋強拉回屋內，惟鄰居王男、洪男已聽聞而出門查看，陳見事跡敗露，僅身著內褲、上衣，連忙拾起鞋子及外褲，奪門逃跑，陳並因不諳該棟大樓之出入口路線，先被攔下，再趁王等人未注意之際，掙脫逃走，後來經警方循線逮獲。

陳男否認強制性交未遂犯行，合議庭認倘他單純前往按摩，未與被害人有何肢體碰觸，何以在她呼救後，僅身著四角內褲，未及整衣，亦未急於解釋，即驚慌逃跑？