藝人趙駿亞襲警 北院判緩刑、上法治課1次

藝人趙駿亞。 圖／聯合報系資料照（記者賴佩璇攝影）

藝人趙駿亞今年總統大選前一天在台北市凱達格蘭大道推倒負責交通管制的員警，依傷害、妨害公務罪起訴；法院開庭，趙賠15萬元，員警撤告，法官只論妨害公務罪刑，台北地院審結，判趙拘役55日，得易科罰金5萬5000元，緩刑2年，完成法治教育1場次，可上訴。

判決說，趙駿亞無故意犯罪的紀錄，他一時失慮，犯下妨害公務罪，但坦承犯行，與員警和解，宣告刑以暫不執行為適當，諭知緩刑2年；此外，趙妨害公務雖未造成鉅大危害，但為促使他遵守法律，命他在判決確定後接受1場次法治教育。

今年1月10日總統大選前一天，凱道舉辦總統蔡英文「選前之夜」造勢活動，當天晚上6點多，現年41歲的趙駿亞駕車經過附近，先與義交發生口角，後來，台北市警中正一分局賴姓交通分隊警員將趙人車勸離，趙卻不斷逼近賴員。