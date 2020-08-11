縱火弒父女收容人看守所對同學呼巴掌 法官判拘役40天

劉姓女子涉嫌縱火弒父，去年12月被羈押在台南看守所因向另案收容人薛姓女子借郵票未果，涉嫌對薛女呼巴掌，台南地方法院今年4月依傷害罪，判處劉女拘役40天。台南看守所今天說，案發後，先處罰劉女關押違規房，之後改關押在另一間4人房，薛女改關押在2人房。

判決說，去年9月10日18時20分，劉女在台南看守所二房舍內，因向薛女借用郵票未果，便上前出手毆打薛女臉部，造成她受有紅腫等傷害。

劉女另於去年12月19日10點42分，員警至台南看守所內製作薛女涉及案件筆錄後，薛女在台南看守所警詢律見區走廊等候椅坐著，等候監所人員帶返入所時，適劉女前往欲進入偵詢室前，見薛女坐在該處，便上前伸手打薛女右臉1下，後持續向前走，10點42分又接續走回該處伸手打薛女臉1下，致其受有紅腫等傷害。台南地院依傷害罪判劉女拘役40天，可易科罰金4萬元，因劉女未上訴，全案定讞。

台南看守所副所長劉興國今天指出，劉女、薛女不屬同案共犯被告，只要檢察官沒有諭令禁見或法官沒有裁定禁見，加上關押人數與舍房數考量，會將不同案被告關押在一起。

據了解，29歲的劉姓女子是親友眼中的高材生，但她至少3次未通過醫師國考，加上與父親因金錢爭吵，去年5月趁家人熟睡時在家中涉嫌潑汽油縱火，造成父親死亡。