立委集體收賄案 北檢出動「端股」偵辦

台北地檢署偵辦立委集體行賄案，為迅速釐清龐雜案情，第五度開設辦大案專用的虛擬任務型「端股」，讓6名辦案團隊成員可同時處理偵查程序。此外，北檢懷疑收網行動提前外流，昨天分他字案查「內鬼」洩漏偵查秘密，由主任檢察官王鑫健偵辦。

目前全案共有民進黨籍立委蘇震清等5名現、前任立委收押禁見，時代力量前黨主席徐永明以80萬元交保。北檢為方便個別檢察官各自實施調卷、傳喚、搜索等偵查手段，臨時編列「端股」統一事權，以利支援辦案。

每位檢察官、主任檢察官分發、就任時均會分配一個「股符」，北檢是根據「千字文」、「八德」來命名，「天股」是檢察長、「地股」是襄閱主任檢察官；檢察官以「股符」作為發文代表、承辦代號。

2009年9月，北檢為偵辦高鐵弊案成立專案小組，時任北檢檢察長林玲玉最早啟用「端股」，之後北檢在偵辦馬英九三中案、國安特勤私菸案都出動「端股」。

檢調追查，蘇震清、廖國棟、陳超明、陳唐山、徐永明等5名現、前任立委，涉嫌長期透過白手套、「是知管理顧問公司」總經理郭克銘收賄，替太流前董事長李恆隆爭奪ＳＯＧＯ經營權，涉貪汙罪。

檢調打鐵趁熱，上周五（7日）首度提訊收押禁見的李恆隆、郭克銘及廖國棟的辦公室主任丁復華、趙正宇的辦公室主任林家騏，但李、郭於調查局北機站初訊完時間已晚，暫時還押台北看守所，昨天上午再度提訊兩人至北檢複訊。

據了解，檢調近日積極策動郭克銘轉為「汙點證人」，但他依舊矢口否認行賄、期約賄賂，並且在羈押庭向法官保證自己已經以證人身分具結，若做出說謊等妨害司法公正行為，會觸犯偽證罪，希望能予以交保。

不過，對於是否聽從李恆隆指示居間行賄多名立委？郭堅稱雙方沒對價關係，供稱自己是專業政治公關，政商關係人脈良好，時常有人委託遊說法案，進出立院並不稀奇。

檢調長期監聽、跟拍蒐證，雖於今年6月間掌握郭克銘疑似指揮手下帶著大袋子直接前往立院辦公大樓交付現金賄款，成為金流斷點，但當次並無直接拍到郭本人，對此他避重就輕，僅強調交友廣闊、協調民間與公部門互相溝通，且政策及法令遊說是他本行。

由於郭克銘尚未轉列汙點證人，檢調卡在關鍵人物不咬出共犯行為而陷入膠著，因此昨天庭訊不死心一再策動，表示若咬出其他共犯，不排除提前停止羈押讓他交保，之後也會依證人保護法規定減輕或免除其刑。

此外，檢調發現，曾有人打電話提醒涉案立委已被盯上，致使展開串滅證行為，因此懷疑有「內鬼」未曝光，北檢慎重起見昨天分「他字案」調查是誰事前通風報信，涉嫌洩漏偵查秘密。