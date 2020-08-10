單親媽聽女兒一句話慚愧了 離婚家庭孩子心聲超催淚

南部一名談妥離婚的母親，問女兒可否不准前夫再來家裡？女兒表示沒關係，說出「我只要閉眼睛就會看見爸爸樣子」，反使母慚愧讓孩子壓抑了思念，盼女兒仍能寬心跟自己父親見面。這類離婚訴訟中父母、孩子的真實心聲，化成畫作、文章，於高雄少年及家事法院展覽。

高雄少家法院指出，家事法官進行調解、審理程序時，視個案需求轉介社福資源、結合家事調解程序；尤其保障子女會面、交往權利，當非暴力離婚事件在爭訟監護權等問題，期間法院會轉介給兒福聯盟，進行專業調解諮商，由社工陪同探視的一方，在少家法院「親子會面交往／交付子女室」進行會面。

據了解，經轉介的離婚家庭，2個月內進行4次會面，讓探視方見到小孩並互動，若情況良好，會面地點還會從少家法院的親子會面室移到戶外，慢慢調整關係後，再讓法官作裁判；但過程中詳細內容，院方家事調查官皆不會向承審法官報告，避免又回到爭訟面。

兒福盟從2014年5月起與高雄少家院合作推展「會面服務」，總計到去年底進行577場會面服務、171場親職講座、近5000次諮詢，卻發現國內離婚、分居家庭，父母多著重子女監護或探視的權益爭取，沒關注到如何回應小孩心情，或者該如何協助孩子適應父母離婚。

兒福盟此次與高雄少家法院合作，蒐集離婚爭訟中父母及子女的心聲，透過10幅畫作、近20篇文章、情緒臉譜50篇來展出，其中不少小孩畫出哭臉，寫下催淚話語「我很難過，你們可以回到原本樣子嗎？」「怎麼辦，爸爸媽媽都很好，我不知道選誰？」

還有一幅畫作是3隻手掌疊在一起，原來是母親來探視2個孩子，互動時描繪出每個人的手掌，這3個在紙上相疊的掌心，顯示母子緊靠的心。