快訊

不敵連番示威 黎巴嫩內閣總辭

「涉港問題上表現惡劣」 中共宣佈制裁11名美方人士

聽新聞
test
0:00 / 0:00

單親媽聽女兒一句話慚愧了 離婚家庭孩子心聲超催淚

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

南部一名談妥離婚的母親，問女兒可否不准前夫再來家裡？女兒表示沒關係，說出「我只要閉眼睛就會看見爸爸樣子」，反使母慚愧讓孩子壓抑了思念，盼女兒仍能寬心跟自己父親見面。這類離婚訴訟中父母、孩子的真實心聲，化成畫作、文章，於高雄少年及家事法院展覽。

高雄少家法院指出，家事法官進行調解、審理程序時，視個案需求轉介社福資源、結合家事調解程序；尤其保障子女會面、交往權利，當非暴力離婚事件在爭訟監護權等問題，期間法院會轉介給兒福聯盟，進行專業調解諮商，由社工陪同探視的一方，在少家法院「親子會面交往／交付子女室」進行會面。

據了解，經轉介的離婚家庭，2個月內進行4次會面，讓探視方見到小孩並互動，若情況良好，會面地點還會從少家法院的親子會面室移到戶外，慢慢調整關係後，再讓法官作裁判；但過程中詳細內容，院方家事調查官皆不會向承審法官報告，避免又回到爭訟面。

兒福盟從2014年5月起與高雄少家院合作推展「會面服務」，總計到去年底進行577場會面服務、171場親職講座、近5000次諮詢，卻發現國內離婚、分居家庭，父母多著重子女監護或探視的權益爭取，沒關注到如何回應小孩心情，或者該如何協助孩子適應父母離婚。

兒福盟此次與高雄少家法院合作，蒐集離婚爭訟中父母及子女的心聲，透過10幅畫作、近20篇文章、情緒臉譜50篇來展出，其中不少小孩畫出哭臉，寫下催淚話語「我很難過，你們可以回到原本樣子嗎？」「怎麼辦，爸爸媽媽都很好，我不知道選誰？」

還有一幅畫作是3隻手掌疊在一起，原來是母親來探視2個孩子，互動時描繪出每個人的手掌，這3個在紙上相疊的掌心，顯示母子緊靠的心。

司法院副院長蔡烱燉、兒福聯盟執行長白麗芳等人今天為展覽開展，喊出「停止衝突、看見孩子、傾聽心聲」；此紀實展覽今天起至本月21日展於少家法院家事大樓2樓廊道，同步展於線上臉書「好聚好散．愛孩在-分居或離異父母及子女心聲紀實展」（https://lihi1.cc/rS4LP）。

司法院副院長蔡烱燉（左三）等人為「分居或離異父母及子女心聲紀實展」開展。記者林伯驊／攝影
司法院副院長蔡烱燉（左三）等人為「分居或離異父母及子女心聲紀實展」開展。記者林伯驊／攝影
離婚家庭的小孩寫出心聲。記者林伯驊／攝影
離婚家庭的小孩寫出心聲。記者林伯驊／攝影
高雄少家法院的紀實展覽，以父母或孩子手繪的「情緒臉譜」，搭配文字，呈現離婚事件真實心情。記者林伯驊／攝影
高雄少家法院的紀實展覽，以父母或孩子手繪的「情緒臉譜」，搭配文字，呈現離婚事件真實心情。記者林伯驊／攝影
高雄少家法院家事大樓2樓廊道「分居或離異父母及子女心聲紀實展」，今起自本月21日。記者林伯驊／攝影
高雄少家法院家事大樓2樓廊道「分居或離異父母及子女心聲紀實展」，今起自本月21日。記者林伯驊／攝影
高雄少家法院的「親子會面交往／交付子女室」，擺設溫馨。記者林伯驊／攝影
高雄少家法院的「親子會面交往／交付子女室」，擺設溫馨。記者林伯驊／攝影
高雄少家法院的「親子會面交往／交付子女室」，讓離婚爭訟事件能在此探視小孩。記者林伯驊／攝影
高雄少家法院的「親子會面交往／交付子女室」，讓離婚爭訟事件能在此探視小孩。記者林伯驊／攝影
離婚的媽媽探視小孩時，描繪出3人手掌疊在一起。記者林伯驊／攝影
離婚的媽媽探視小孩時，描繪出3人手掌疊在一起。記者林伯驊／攝影

離婚 兒福聯盟

延伸閱讀

離婚半年多現況曝光　何妤玟感謝前夫「我最重要的家人」

離婚主因曝光？宋慧喬鬆口談感情觀回答有玄機

米可白斷5年豪門婚 方文琳「早知道」曝光離婚內幕

米可白認離婚後首發聲　「別在我家附近跟拍」

相關新聞

基隆、台中2女身分證只差1碼 冒名買口罩案不起訴落幕

今年2月間民眾採實名制限量購買口罩，台中市李姓女子到住家附近藥局購買時，被告知已在基隆購買，報案遭人假冒身分買口罩。基隆...

打了「開顱」室友左臉頰 碰甕效應害死人判4年

患肺結核的譚姓男子因車禍而動腦部手術，去年3月他酒後與室友潘俊良衝突，潘揮擊他左臉，譚摔倒、腦勺撞擊硬物；翌日凌晨因張姓...

單親媽聽女兒一句話慚愧了 離婚家庭孩子心聲超催淚

南部一名談妥離婚的母親，問女兒可否不准前夫再來家裡？女兒表示沒關係，說出「我只要閉眼睛就會看見爸爸樣子」，反使母慚愧讓孩...

咖啡店資遣懷孕員工挨罰 業者提撤銷訴訟遭駁回

台中市詹姓女子民國106年在一家咖啡店服務，懷孕後卻遭業者資遣，詹女向中市府勞工局申訴後，業者被依違反性平法裁罰，業者向...

彩券行員工偷花老闆錢投注 賠了33萬判刑6個月

彰化縣一家運動彩券行彭姓店員利用掌管投注機之便，竟用老闆預先儲值在投注機內的金額投注，前後長達3個月，投注了 33萬多元...

不服撤銷日月潭孔雀園觀光旅館BOT開發案 業者興訟敗訴

南投縣政府環評會審查通過日月潭孔雀園觀光旅館BOT開發案，當地居民、邵族民族議會議長毛隆昌等人不滿提訴願。經訴願決定撤銷...

想加LINE 男大生搶女同學手機還亮刀對峙被判2月刑

一名男大生追求女同學不成，去年到聖約翰大學找女同學想加LINE聊天，卻搶走女同學手機跑出教室，還亮出水果刀對峙，幸好同學...

連千毅直播逼網友吃漢堡惹怒叫囂 北檢不起訴14人

拍賣主連千毅因拍賣超跑、直升機一炮而紅，去年4月間在麥當勞直播「公審」黃姓網友而引發眾人不滿，凌晨3時跑去連的公司樓下叫...

壯婦扯髮把她甩離博愛座 一審只拘役10日高院認太輕

朱姓婦人見坐在捷運博愛座上的林姓女子沒讓座給其他人，扯林女的長髮、大喊「起來、滾」，並說「我有這張手冊」；林女頭皮、右小...

花蓮縣府教育處長採購案涉貪汙受賄 檢方今起訴

花蓮縣政府教育處長李裕仁、體育會理事長汪錦德等人涉嫌採購弊案，經過2個月調查，花蓮地方檢察署於7日以涉犯刑法洩漏國家以外...

工人踩破屋頂墜地身亡 雇主沒作防護措施判8月刑

台中市楊姓男子從事建築業，楊去年請陳姓員工到豐原區替某業者更換屋頂鐵皮、塑膠採光板，陳在去年6月19日作業時，陳踩破屋頂...

陸女跨海求償 詐團15人判全賠

林姓男子等十五人受詐團指示在波蘭設機房，不到一年詐騙十四名大陸人得手八○八萬多元人民幣，其中一名被害大陸女子跨海求償一○...

熱門新聞

你家就是我家？ 婦人闖空屋還花28萬裝潢入住被訴

電器失火有5大前兆！預防火災發生 你可以先做的事

大貨車右轉撞死女騎士 司機下車一看竟是隔壁班同學

廈門空手泅渡大膽島 大陸籍男子聲稱要投奔自由

雲林斗南民宅暗夜傳火警 三代家庭7人送醫1死3急救中

國軍監督口罩生產 竊取至少6千片涉貪遭法辦

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。