國軍監督口罩生產 竊取至少6千片涉貪遭法辦

李姓中校（右2）今年2月支援擔任口罩製作督導官期間，涉嫌與張姓上士一同盜取口罩，兩人今深夜遭依貪汙罪移送北檢複訊。記者賴佩璇／攝影

一名李姓中校今年2月被指派到新北市醫療口罩生產工廠負責監督生產，支援期間涉嫌與張姓上士竊取至少一箱6千片醫療口罩。台北地檢署今指揮調查局北機站搜索李男住處，並約談李、張兩人，晚間移送複訊，全案朝貪汙罪方向偵辦，不排除祭出強制處分。

貪汙治罪條例竊取公用財物者，最輕處10年以上有期徒刑，最重處以無期徒刑。國防部後備指揮部知悉後自清，報請北檢偵辦，檢察官林俊廷今指揮北機站搜索李姓中校住處，並約談李、張等兩人到案，將深入追查口罩去向及是否私賣牟利。

國防部後備指揮部表示，李姓中校今年2月支援擔任口罩製作督導官期間，個人涉及盜取口罩乙情，本部主動報請台北地檢署偵辦，因涉嫌重大，目前仍在偵訊中。後續除全力配合檢調追查外，並依「刑懲併行」原則，予以重懲，絕不寬貸。