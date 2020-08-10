打了「開顱」室友左臉頰 碰甕效應害死人判4年

男子潘俊良出手毆打譚姓室友，譚因半年前車禍而動過開顱手術，觸發舊傷勢顱內出血而死亡，一、二審皆依傷害致死罪判潘4年徒刑。記者王宏舜／攝影 患肺結核的譚姓男子因車禍而動腦部手術，去年3月他酒後與室友潘俊良衝突，潘揮擊他左臉，譚摔倒、腦勺撞擊硬物；翌日凌晨因張姓關懷員上門送肺結核藥，發現譚喚不醒，報請救護車救援。譚因顱骨未完全癒合，互毆又觸發顱內出血，中樞神經衰竭死亡。新北地院依傷害致死罪判潘4年徒刑，檢方和潘皆上訴，高等法院駁回。

譚姓男子在新北市土城區租屋，再轉租潘，他因車禍，前年9月2日接受開顱手術。去年3月27日晚間7點，譚、潘因酒後起爭執，潘朝譚的左臉打了一下，身形瘦弱的譚重心不穩而後仰倒地，翌日晚間9點死亡。

張姓關懷員表示，28日凌晨凌晨5點55分送藥至譚住處，看到他趴在房間地板上，雖然有呼吸，但輕拍、叫喚都沒有反應，因此打119、將人送至亞東醫院急救。

死者乾兒子、賴姓男子證稱，譚有抱怨和潘俊良不睦，想要潘搬走，詎料當晚兩人就口角，乾爹還被打倒，他旋即打電話給譚的胞姊，接著便帶潘出門喝酒。

法醫研究所鑑定指死者因局部顱骨未完全癒合，易遭外力再引起「碰甕」效應的損傷。高院認為，譚姓死者瘦弱，當時又有飲酒，即可能因猝不及防、突如其來的力道而失去重心，潘俊良還朝他攻擊，況且譚還動過開顱手術，潘應負傷害致死罪責。

高院認為本案屬突發事件，潘的傷害手段並不殘虐，犯罪情狀不是不可憫恕，一審判他4年徒刑妥適。檢方指潘沒與死者家屬和解、犯後態度不佳，而潘也自認「判太重」，高院都認為無理由。