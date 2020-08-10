公路總局幫工程司收賄61萬 貪汙罪起訴

公路總局第一養護工程處林姓職員，9年前利用審核、驗收工程機會，收受得標廠商賄款，次數多達15次，不法所得近62萬元，經新北地檢署調查後，今被依貪汙治罪條例起訴。

起訴指出，林男原本是公路總局第一養護工程處中和工務段工務員，2012年4月升任幫工程司，負責赴工地監督監造、施工作業檢查、審核承包商工程估價款、協助驗收和製作結算書等工作。

2011年和2012年間，林男2度利用負責「台64線觀音山隧道委託管理及機電維護工程」機會，與得標廠商詹姓男子期約以每期估驗計價金5%的金額，作為協助請款順利賄款，前後總拿了15次，共61萬8000元。

偵訊時，林、詹2人自白犯行，且繳回不法所得，因此檢方起訴後，也建請法院依法減輕其刑。