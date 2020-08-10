咖啡店資遣懷孕員工挨罰 業者提撤銷訴訟遭駁回

台中市詹姓女子在一家咖啡店服務，懷孕後卻遭業者資遣。示意圖／ingimage 台中市詹姓女子民國106年在一家咖啡店服務，懷孕後卻遭業者資遣，詹女向中市府勞工局申訴後，業者被依違反性平法裁罰，業者向台中地院提起行政訴訟要求撤銷，但遭法院駁回，可上訴。

台中地院行政訴訟判決書指出，歐客佬國際公司自民國106年6月僱用詹女擔任行銷企劃人員，詹女於同年9月間懷孕，同事間於106年12月得知，詹女的直屬主管以工作表現不佳為由，於107年2月7日通知詹女擬予資遣。

業者事後改以調整工作內容、減薪方式辦理，但遭詹女拒絕，業者於107年2月底終止雙方勞動契約。詹女以公司歧視懷孕，向台中市政府勞工局提起申訴。

案經中市府性別工作平等會議審議結果，認定業者違反性別工作平等法，裁處新台幣30萬元罰款，業者向勞動部提起訴願遭駁回，便向台中地院提出行政訴訟。

台中地院審理時，業者主張詹女到職後，無法發揮如同應徵履歷所載的專業能力，且工作未見起色，詹女主管見已嚴重拖垮部門工作績效，提出調整詹女工作內容及薪資的繼續留任方案，但遭詹女拒絕才依法資遣。

詹女則反駁，任職期間工作表現良好，且106年10月曾獲得工作獎金，未有工作表現不佳經主管糾正，公司也都沒有提供任何考評依據，但公司主管卻在得知她懷孕後不久即要求離職，她不服反映，又被要求減薪，雙方協調不成，最後仍被資遣。

法官認為，本件解僱決定與業者得知詹女懷孕時間點接近，詹女懷疑業者蘊含懷孕歧視，並非空言臆測，業者應負舉證證明決定解僱詹女時間點，比得知懷孕早，且若因工作表現不佳而解僱，只採以詹女主管的證述為據，難以認定主張可採，不足以排除無懷孕歧視的資遣動機。

台中地院判決業者要求撤銷訴願決定及原處分，為無理由，應予駁回，全案可上訴。