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身分證差一碼寫錯 女子買不到口罩提告檢不起訴

中央社 / 基隆10日電

圖為口罩示意圖。聯合報系資料照片／記者徐偉真攝影
圖為口罩示意圖。聯合報系資料照片／記者徐偉真攝影
李女到藥局買口罩發現身分遭冒用提告，經查發現陳女和李女身分證字號僅差一碼，陳女在紙條誤寫成李女字號後，請他人買口罩，藥局人員輸入又未查證，檢方偵查後予以不起訴。

基隆地檢署不起訴書指出，陳姓女子將自己的身分證字號和出生年月日寫在紙條，委託郭姓女子於今年2月22日下午3時許及同年月29日下午3時許，至基隆市仁愛區一家藥局購買共4個口罩。

不過，陳女寫在紙條身分證字號與住在台中的李姓女子相同，兩人身分證字號僅一個數字不同，藥局人員吳姓女子以手動輸入方式輸入防疫口罩領取系統，導致李女2次口罩額度均遭他人購買。李女因而提告，認為陳女、郭女和吳女涉犯偽造文書和業務上登載不實罪。

檢方表示，陳女和李女兩人身分證字號僅一個數字不同，但紙條上寫的是陳女出生年月日，而非李女，至於郭女僅單純拿紙條領取口罩，難認有偽造文書犯行。

此外，檢方指出，吳女雖便宜行事，未驗證陳女的健保卡，僅依資料輸入系統，仍難認定吳女知道輸入的身分證字號是李女所有，自然不得推斷認定吳女有業務登載不實罪，至於吳女未依規定驗證健保卡是否涉有責任，應由主管機關認定。檢方偵查後，認定陳女、郭女和吳女犯罪嫌疑不足，予以不起訴。

口罩 身分證 健保卡

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