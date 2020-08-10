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彩券行員工偷花老闆錢投注 賠了33萬判刑6個月

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣一家運動彩券行彭姓店員利用掌管投注機之便，竟用老闆預先儲值在投注機內的金額投注，前後長達3個月，投注了 33萬多元，後來老闆對帳才發現帳戶短少而提告，彰化地方法院依業務侵占罪，將彭男判刑6個月。圖／彰化地方法院資料照
彰化縣一家運動彩券行彭姓店員利用掌管投注機之便，竟用老闆預先儲值在投注機內的金額投注，前後長達3個月，投注了 33萬多元，後來老闆對帳才發現帳戶短少而提告，彰化地方法院依業務侵占罪，將彭男判刑6個月。圖／彰化地方法院資料照
彰化縣一家運動彩券行彭姓店員利用掌管投注機之便，竟用老闆預先儲值在投注機內的金額投注，前後長達3個月，投注了 33萬多元，後來老闆對帳才發現帳戶短少而提告，彰化地方法院依業務侵占罪，將彭男判刑6個月。

判決指出，彩券行張姓老闆會預先在投注機帳戶內儲值現金，於下單時先扣除該投注機帳戶內金額才能投注，23歲的彭男受雇於此彩券行，負責賣彩券及為客人投注工作。

彭男竟從今年1月23日到4月2日竟自從店內投注機自行投注達33萬3000元，但都沒中獎，直到被老闆發現帳戶金額短少，才東窗事發，彭男後來返還張姓老闆11萬4600元。

由於彭男還積欠老闆21萬多元未還，也還未達成和解，法官認為彭男身為店員，理應盡忠職守，卻因一己私利，侵占業務款項，依業務侵占罪判刑6個月。

彩券行

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