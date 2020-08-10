桃園婦人見鄰近空屋 裝潢入住遭依竊佔罪嫌起訴

桃園市龜山區一名58歲張姓婦人，發現附近屋子長期空著，竟擅自將屋內家具丟棄並裝潢入住，直到屋主發現並會同警方前往，整件事情才曝了光，桃園地方檢察署也依竊佔罪嫌起訴。

桃園地檢署今天表示，屋子的所有權人李姓婦人，在1984年購入這間屋子，除了作為在日本的女兒回國時的住所，以及兒子會偶爾去整理外，平時無人居住，住在附近的張婦發現屋子長期空著，去年6月竟擅自進入，除將屋內家具丟棄，還自行花費新台幣28萬元裝潢後入住。

檢方表示，直到今年4月15日，李婦與鄰居在聊天時，被稱讚「把家裡裝潢得很漂亮」。察覺有異的李婦，隔天立即會同警方前往龜山區的房子，看到張婦出來應門才發現屋子已經被人佔用近1年的時間，憤而對張婦提告。張婦也坦承以為房子沒人住，才將屋子重新裝潢入住。

檢察官指出，由於張婦坦承犯行，而李婦也出示房屋所有權狀等證據，檢察官偵結依竊佔罪嫌起訴張婦，另外因為張婦竊佔房屋時間長達11個月，獲得相當於租金的不法利益，堪認為犯罪所得，因此將建請法官依法宣告沒收，或追徵其價額。