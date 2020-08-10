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被捕後首表態 黎智英：不知前景但無法擔心太多

不服撤銷日月潭孔雀園觀光旅館BOT開發案 業者興訟敗訴

聯合報 / 記者賴佩璇/台北即時報導

南投縣政府環評會審查通過日月潭孔雀園觀光旅館BOT開發案，當地居民、邵族民族議會議長毛隆昌等人不滿提訴願。經訴願決定撤銷公告，孔雀園不服提告，台北高等行政法院認為環保署訴願決定撤銷環說書審查結論，於法有據，判孔雀園敗訴，可上訴。

2016年12月20日，南投縣政府與孔雀園觀光公司簽訂「日月潭孔雀園土地觀光遊憩重大設施BOT案興建營運契約書及設定地上權契約」，並於2017年7月20日將孔雀園土地設定地上權登記予孔雀園公司。

南投縣政府2017年12月29日、2018年4月24日及6月12日召開3次南投縣環境影響評估審查委員會（南投縣環評會）會議，並於2018年6月12日會議中通過孔雀園BOT案環境影響評估審查。

南投縣政府同年8月公告孔雀園BOT案環說書審查結論，引發當地多名邵族居民不滿，提起訴願，經訴願委員會去年1月初公告，撤銷環說書審查結論。

孔雀園公司不服環保署訴願決定，提行政訴訟。法院認為，南投縣政府有作成原處分的管轄權限，環說書審查結論違反環評法有關文化及民俗部分的預測及評估等規定。

其中孔雀園一方面認為開發案不會對邵族文化及經濟發展產生任何負面影響，卻又提出許多振興邵族文化特色與帶動地方經濟發展的具體回饋計劃，兩者明顯矛盾。

土地緊臨邵族袁姓氏族祖靈祭祭儀地點，中間僅台21線區隔，開發案作為旅館使用所帶來人潮、車潮及壓縮生活空間，對傳統祭儀地點及周邊邵族文化、傳統生活方式及經濟現況，如何認為完全不會產生負面影響，環說書中並無任何有關評估及說明。

環說書審查結論的作成，有補充資料未經南投縣環評會實質討論、審議的程序瑕疵，導致廢污水排放、每日用水推估、抽取地下水及違反「動物生態評估技術規範」等爭議事項，未能釐清，有基於不完全資訊而為審查的瑕疵。

環說書審查結論基於衡量不周、基於不完全資訊而為判斷，以及法定應評估事項，未經環評會以合議方式審查的瑕疵，因此環保署訴願決定予以撤銷，於法有據，判孔雀園敗訴。

南投縣政府環評會審查通過日月潭孔雀園觀光旅館BOT開發案，當地居民、邵族民族議會議長毛隆昌等人不滿提訴願。經訴願決定撤銷公告，孔雀園不服提告，台北高等行政法院判孔雀園敗訴，可上訴。圖／本報資料照。
南投縣政府環評會審查通過日月潭孔雀園觀光旅館BOT開發案，當地居民、邵族民族議會議長毛隆昌等人不滿提訴願。經訴願決定撤銷公告，孔雀園不服提告，台北高等行政法院判孔雀園敗訴，可上訴。圖／本報資料照。

環評 BOT

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