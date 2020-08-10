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被捕後首表態 黎智英：不知前景但無法擔心太多

想加LINE 男大生搶女同學手機還亮刀對峙被判2月刑

聯合報 / 記者蕭雅娟 / 台北即時報導

一名男大生追求女同學不成，去年到聖約翰大學找女同學想加LINE聊天，卻搶走女同學手機跑出教室，還亮出水果刀對峙，幸好同學們喝斥壓制無人受傷。士林地方法院依強制罪，判處有期徒刑2月，可易科罰金，緩刑2年，緩刑期間保護管束，應定期接受精神治療。

男大生因愛慕高中女同學，追求不成被拒絕切斷往來，2019年4月30日下午，男大生到聖約翰科技大學教室找女同學，拍她的肩膀搭話，想要知道手機號碼、加LINE聊天，但女同學見狀立刻拿著手機想躲避，男大生氣憤抓住女同學的手，搶走手機跑出教室，同學們見狀後追到走廊盡頭。

男大生卻拿出預藏的水果刀對峙，同學喝斥男大生並報警，男大生放下水果刀和手機試圖逃跑，遭在場同學壓制，警方到場後逮捕男大生送辦。

女同學稱，長期被騷擾想要換手機門酪，當時男大生抓她的手，順勢搶走手機。男大生稱，因憂鬱症，一時害怕才拿刀子對著別人，想自殘讓大家知道他過得痛苦，沒有搶奪或強盜意圖。

法官審酌，男大生曾對女同學有妨害自由案件判決確定，易科罰金執行完畢，此次男大生一時衝動，妨害女同學使用手機權利，加上患有混合焦慮、憂鬱情緒適應症，持續服用藥物治療，全案依強制罪處2月徒刑，可易科罰金，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，應定期前往醫療院所接受精神治療。

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士林地方法院。圖 / 本報資料照片
士林地方法院。圖 / 本報資料照片

憂鬱症 LINE 強盜

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