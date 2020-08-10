壯婦扯髮把她甩離博愛座 一審只拘役10日高院認太輕

朱姓婦人見坐在捷運博愛座上的林姓女子沒讓座給其他人，扯林女的長髮、大喊「起來、滾」，並說「我有這張手冊」；林女頭皮、右小腿挫傷，頸部也瘀傷，氣得報警。新北地院依傷害罪處朱婦拘役10日，得易科罰金；檢方以「判太輕」上訴，高等法院認為朱婦缺乏尊重他人權益概念，改處拘役20日。

朱姓婦人因輕度視覺障礙而領有身心障礙證明，去年9月29日晚間10點多，她在新埔捷運站車廂內就林姓女子該不該讓出博愛座，大罵「妳是機掰不舒服是不是？」、「她機掰不舒服」，並動手拉扯林女的長髮。林女一把被拉起、甩出，她也向其他乘客呼喊「幫我按鈴，我要提告」。當時車上乘客不少，眾人側目，有人勸阻「不要這樣子」。

林姓女子向新北市警土城分局報案。朱婦稱坐博愛座的女子看起來沒有不舒服，因此「要求她讓座給無法站立的老伯」，但對方回「我不舒服的地方妳有看到嗎？妳想當正義魔人是嗎？」，她「看不慣不禮讓老弱的人」。但目擊乘客指當時有位老伯上車，老伯沒打算坐博愛座，朱姓婦人則要求林女讓位。

新北地院認為朱婦辱罵、傷害林女，也妨害林女行使權利，一行為觸犯公然侮辱、傷害、強制罪，依較重的傷害罪處她拘役10日。

林女認為一審量刑過輕，請檢察官上訴。高等法院認為公然侮辱犯行與傷害或強制罪是不同行為，不能依想像競合犯論處，而這部分檢察官未起訴或追加起訴，法院不應審判。

高院認為本案起因朱婦單方面要求林女應把博愛座讓給長者遭拒，她對素不相識的人接連施暴，過程都被監視器錄下，被害人難以平復受創的身心，依審卻只處拘役10日，並不允當。