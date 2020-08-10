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猥褻日光浴外國女子 男子判1年2月確定

中央社 / 台北10日電

台東市王姓男子去年2月間在沙灘看見外國女子穿著比基尼正在日光浴，竟然上前撫摸女子胸部及下體。最高法院今天維持花蓮高分院認定，依強制猥褻罪判決王男1年2月徒刑確定。

判決指出，有公共危險罪前科的王男去年2月27日前往台東市海濱公園，看到外國女子獨自一人在沙灘做日光浴，認為有機可乘，上前以左手環抱女子，右手伸入比基尼內，撫摸女子的胸部及下體得逞。

被害女子指控，她以為自己要被強暴，開始抵抗並尖叫，王男才停止，接著慢慢地離開，直到她起身收拾，男子才漸漸遠離，但躲在步道或草叢中約1個半小時，還向她招手，她鼓起勇氣用手機錄影蒐證，男子才以衣服遮口鼻跑走。

女子翌日在公司主管及友人鼓勵下報警處理，警方調閱沿路監視器畫面比對女子拍攝的影片，查到是王男所為，將他移送法辦。台東地檢署依強制猥褻罪起訴王男。

王男否認犯行，辯稱當時當時風沙大才遮住口鼻，但一審法院根據被害女子證詞及蒐證畫面，認為王男以衣遮口鼻的動作為心虛之舉，不採信王男說詞，依強制猥褻罪判刑1年2月。花蓮高分院、最高法院均駁回上訴，全案確定。

猥褻 台東 比基尼

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