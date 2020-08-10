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花蓮縣府教育處長採購案涉貪汙受賄 檢方今起訴

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮縣政府教育處長李裕仁、體育會理事長汪錦德等人涉嫌採購弊案，經過2個月調查，花蓮地方檢察署於7日以涉犯刑法洩漏國家以外秘密罪嫌，與違反貪汙治罪條例之公務員違背職務收受賄賂及不正利益罪嫌，向花蓮地方法院提起公訴，地院裁定繼續羈押。

李裕仁涉及鯉魚潭水上運動訓練基地工程、棒球場等3個採購弊案，洩漏採購底標及收受廠商賄賂，地檢署於6月11日裁定羈押禁見。

經檢調調查，李裕仁於2018年間時任花蓮縣政府教育處副處長，明知政府採購法應以維護公共利益及公平合理為原則，卻夥同汪錦德等人，洩漏「花蓮縣立棒球場整建工程」電子檔及含有平面配置圖、執行步驟、工程數量、單價等資料，以及「改善水域運動環境計畫-花蓮鯉魚潭水上運動訓練基地107年6月26日修正版」電子檔給有意投標廠商。

檢方調查，李裕仁就鯉魚潭設計案事後收受廠商賄款，共計新台幣8萬1500元，並圖利廠商30萬元。花蓮地檢署指出，公務員對廠商不得為無正當理由差別待遇，機關辦理採購招標文件於公告前應予保密，機關辦理招標不得於開標前洩漏，足以造成不公平競爭相關資料。

地檢署已將被告連同卷證一併送交花蓮地院，羈押與否將由法院裁定，花蓮地院刑事庭長黃鴻達表示，移審合議庭時裁定繼續羈押，後續分案審理。

花蓮縣政府教育處長涉及採購弊案，花蓮地檢署今提起公訴。圖／報系資料照
花蓮縣政府教育處長涉及採購弊案，花蓮地檢署今提起公訴。圖／報系資料照

公務員 賄款 貪汙

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