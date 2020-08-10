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工人踩破屋頂墜地身亡 雇主沒作防護措施判8月刑

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市楊姓男子從事建築業，楊去年請陳姓員工到豐原區替某業者更換屋頂鐵皮、塑膠採光板，陳在去年6月19日作業時，陳踩破屋頂鐵皮，墜落地面，陳住院近一個月後，傷重不治，因楊未依規定在現場設置防護設備，台中地院審結，依過失致人於死罪，判刑8月。

台中地院審酌，楊姓男子承攬該廠房屋頂的修繕工程，並雇用陳姓男子擔任員工，從事屋頂修繕作業，應該知道工程需從高處作業，依職業衛生安全法規定，要設置防止墜落的必要安全設備與措施。

台中地院指出，楊姓男子在陳姓員工施工時，沒有規劃安全通道，也沒有在屋架下方設置適當強度且寬度在30公分以上的踏板，沒有在屋架下方可能墜落的範圍，裝設堅固格柵或安全網，更沒有要求陳使用安全帶、安全帽及其他的防護設備，導致陳從高處墜落死亡，不過楊在全案審理時，已承認犯行，但未與家屬達成和解，全案依過失致死罪，判刑8月，可上訴。

根據判決書，楊姓男子（47歲）承包豐原某鑄造場的翻砂場屋頂清板覆蓋工程，楊請陳姓員工到現場更換屋頂鐵皮、塑膠採光板更換，陳在去年6月19日作業時，陳踩破屋頂鐵皮，墜落6.57公尺至地面，陳住院一個月後，因胸髖部挫傷併骨折、器官損傷，後發橫紋肌溶解至休克死亡，傷重不治，楊被勞檢單位認定有過失，檢方依過失致死罪起訴後，移審台中地院。

台中市陳姓男子去年在豐原區廠房施工時，墜落地面死亡，因楊姓雇主沒有做好防護措施，台中地院依過失致死罪，判楊8月徒刑。圖／報系資料照
台中市陳姓男子去年在豐原區廠房施工時，墜落地面死亡，因楊姓雇主沒有做好防護措施，台中地院依過失致死罪，判楊8月徒刑。圖／報系資料照

器官 建築 勞檢

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