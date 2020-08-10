父癌逝慈善單位助後事 女兒同罹肺癌也求幫她身後事
父女都肺癌，82歲黃姓老翁病逝租屋處，唯一女兒無力安葬父親，自己也有肺癌等病痛不斷住院，唯石軒行善功德會協助老翁身後事，他女兒向醫院請假參加父親告別式時，感謝慈善單位，也求助希望她身後，也能幫忙處理，志工當場答應，也安慰她不要亂想，照顧好自己身體重要。
8月6日，父親節前夕，黃姓老翁告別式中，有慈善單位志工和老翁的女兒參加；唯石軒行善功德會理事長賴秀樺表示，此案是慈善團體通報後，唯石軒行善功德會人員深入了解後，確認老翁是低收入戶，獨居老人，年輕時因故離家，平時領政府補助過活，日前因肺癌轉移，病逝租屋處。
老翁的女兒離婚後租屋在台南，也因為車禍導致腦震盪及腰椎開刀，無法正常工作，也患有肺腺癌多種疾病，常進出醫院，這次為了參加父親告別式，向醫院請假參加。
老翁女兒感謝唯石軒行善功德會，幫她父親圓滿後事，也當場拜託功德會理事長賴秀樺，將來她的身後事也能協助，賴秀樺當場答應，也請她安心養病，不要亂想。
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