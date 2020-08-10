攜帶水果刀行搶2千元 男子被判刑6月
蘇姓男子被控今年1 月17日攜帶水果刀前往台南市東區銀行外自動櫃員機，趁郭姓女被害人存款時，涉嫌搶走她2000元後逃逸，郭女追出大喊搶劫，3名路人見義勇為合力追捕，將蘇壓制在地報警法辦起訴，台南地院依蘇觸犯攜帶兇器搶奪罪，判處徒刑6月，全案可上訴。
判決說，蘇於今年1 月17日晚間6點30分，攜帶水果刀1 把，並戴口罩、棉布手套，前往台南市東區某銀行前，趁郭姓女被害人在銀行外以金融卡輸入提款機欲存款時，上前徒手搶走她欲存入存款機2000元，得手後隨即往外逃逸。
郭女追出大喊「搶劫」，3名路人聞訊合力追捕，將蘇壓制在地並報警處理，警方當場扣得水果刀1 把、口罩1 個、棉布手套1 副、贓款現金2000元，已發還郭女。
法官審酌，蘇年輕力壯，不思以正途獲取財物，卻攜帶足以對人造成安全危害水果刀，趁機搶奪被害人現金，破壞社會秩序及安寧，法治觀念淡薄，案發後為路人追捕壓制，被害人得以取回遭搶財物，亦未受有任何傷害，蘇犯後坦承犯行等一切情狀，量處其刑。
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