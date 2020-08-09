影／大陸油船越界 海巡署攔截6名船員都防疫量體溫
海巡署艦隊分署台中海巡隊PP-10031巡防艇執行中區海域巡邏勤務，今天早上5點多，在苗栗白沙屯外32浬，發現一艘未作業「無船名」越界的大陸籍油船，海巡艇強靠登檢取締，查獲邱姓船長等6人非法越界事實明確，依違反「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」第32條及施行細則第42條等規定，將該船押返台中港隊部碼頭偵辦，6名船員也全程防疫，量體溫。
海巡署表示，目前正值新冠肺炎防疫重點時期，為積極防堵大陸漁船越界作業，艦隊分署持續規劃苗栗，台中，彰化海域擴大威力掃蕩勤務，全面提升海上執勤的密度與強度，不讓海上出現防疫的破口。
今天早上5點30分，台中海巡隊PP-10031艇在苗栗白沙屯外32浬，發現一艘未作業「無船名」越界陸籍油船，海巡艇立即派員實施登檢，非法越界事實明確，經查該陸船含船長共有6名船員，8日下午4點從福建省石獅市祥芝港出港，船上全員初步量測體溫都正常，也未於船上發現冷凍豬肉。
海巡人員實施登檢，扣留，留置調查等作業時，全程都穿著防疫裝備，嚴謹做好所有防疫措施，並於返隊後完成全船消毒作業，杜絕新冠肺炎入侵。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言