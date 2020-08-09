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影／大陸油船越界 海巡署攔截6名船員都防疫量體溫

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

海巡署艦隊分署台中海巡隊PP-10031巡防艇執行中區海域巡邏勤務，今天早上5點多，在苗栗白沙屯外32浬，發現一艘未作業「無船名」越界的大陸籍油船，海巡艇強靠登檢取締，查獲邱姓船長等6人非法越界事實明確，依違反「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」第32條及施行細則第42條等規定，將該船押返台中港隊部碼頭偵辦，6名船員也全程防疫，量體溫。

海巡署表示，目前正值新冠肺炎防疫重點時期，為積極防堵大陸漁船越界作業，艦隊分署持續規劃苗栗，台中，彰化海域擴大威力掃蕩勤務，全面提升海上執勤的密度與強度，不讓海上出現防疫的破口。

今天早上5點30分，台中海巡隊PP-10031艇在苗栗白沙屯外32浬，發現一艘未作業「無船名」越界陸籍油船，海巡艇立即派員實施登檢，非法越界事實明確，經查該陸船含船長共有6名船員，8日下午4點從福建省石獅市祥芝港出港，船上全員初步量測體溫都正常，也未於船上發現冷凍豬肉。

海巡人員實施登檢，扣留，留置調查等作業時，全程都穿著防疫裝備，嚴謹做好所有防疫措施，並於返隊後完成全船消毒作業，杜絕新冠肺炎入侵。

海巡署今天在苗栗外海，攔查越界的大陸油船，人船帶回調查，船員都量體溫防疫。圖／海巡署提供
海巡署今天在苗栗外海，攔查越界的大陸油船，人船帶回調查，船員都量體溫防疫。圖／海巡署提供
海巡署今天在苗栗外海，攔查越界的大陸油船，人船帶回調查。圖／海巡署提供
海巡署今天在苗栗外海，攔查越界的大陸油船，人船帶回調查。圖／海巡署提供

海巡署 新冠肺炎

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