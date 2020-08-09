聽新聞
test
0:00 / 0:00
吃宵夜亮改造槍與友起衝突 走火打中腿吃5月2月牢飯
台中市葉姓男子在今年3月間，前往丁姓男子的租屋處吃宵夜，期間丁將一把改造手槍放在桌上，引發葉不滿，要求丁「把槍收好」，未料丁不願意，雙方起口角爭執後，手槍走火，擊葉的左腿，並將涉案手槍藏在不知情的邱姓雇主的後車廂內，丁將葉送醫後，院方通報警方，警方循線查到丁涉案，台中地院審結，依槍砲彈藥刀械管制條例罪，判刑5年2月，併科8萬罰金，可上訴。
根據判決書，丁姓男子在今年3月間，先以不明管道取得一把金牛座玩具槍、喜得釘火藥、玩具子彈殼後，隨後利用電鑽鑽頭車通金屬槍管內的阻鐵，隨後拋光、研磨等方式，製作出一把具有殺傷力的改造手槍，並存放在自己的租屋處。
同年月18日凌晨零時許，葉姓男子造訪丁的租屋處，雙方一同吃宵夜，當時葉不滿丁將改造手槍放在桌上，要求丁將手槍收好，雙方因此起口角爭執，過程中手槍不慎走火，擊中葉的左大腿，丁將葉送往國軍台中總醫院治療後，將槍藏在不知情的雇主轎車後車廂。
太平警分局獲報後，循線查到丁姓男子涉案，並查獲改造手槍一把、改造子彈8發。全案警詢時，丁辯稱，只是根據新聞媒體的報導，一時好奇心到玩具模型店購買玩具槍後，自行改造，不是拿來逞凶鬥狠，因改造技術不好，才會輕微震動就走火，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送，台中地檢署起訴，由台中地院審理。
台中地院審結，認定丁姓男子明知非經主管機關許可，不得製造、持有具殺傷力改造手槍、子彈，全案事證明確，且丁也承認涉案，依法判刑5年2月，併科罰金8萬元，罰金得易服勞役，全案可上訴。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言