吃宵夜亮改造槍與友起衝突 走火打中腿吃5月2月牢飯

台中市葉姓男子在今年3月間，前往丁姓男子的租屋處吃宵夜，期間丁將一把改造手槍放在桌上，引發葉不滿，要求丁「把槍收好」，未料丁不願意，雙方起口角爭執後，手槍走火，擊葉的左腿，並將涉案手槍藏在不知情的邱姓雇主的後車廂內，丁將葉送醫後，院方通報警方，警方循線查到丁涉案，台中地院審結，依槍砲彈藥刀械管制條例罪，判刑5年2月，併科8萬罰金，可上訴。

根據判決書，丁姓男子在今年3月間，先以不明管道取得一把金牛座玩具槍、喜得釘火藥、玩具子彈殼後，隨後利用電鑽鑽頭車通金屬槍管內的阻鐵，隨後拋光、研磨等方式，製作出一把具有殺傷力的改造手槍，並存放在自己的租屋處。

同年月18日凌晨零時許，葉姓男子造訪丁的租屋處，雙方一同吃宵夜，當時葉不滿丁將改造手槍放在桌上，要求丁將手槍收好，雙方因此起口角爭執，過程中手槍不慎走火，擊中葉的左大腿，丁將葉送往國軍台中總醫院治療後，將槍藏在不知情的雇主轎車後車廂。

太平警分局獲報後，循線查到丁姓男子涉案，並查獲改造手槍一把、改造子彈8發。全案警詢時，丁辯稱，只是根據新聞媒體的報導，一時好奇心到玩具模型店購買玩具槍後，自行改造，不是拿來逞凶鬥狠，因改造技術不好，才會輕微震動就走火，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送，台中地檢署起訴，由台中地院審理。