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高雄這墓園靠行賄合法 她賺365萬遭5客戶怒告詐欺

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

高雄大寮區違法的「玫瑰園墓園」為了解套，負責人萬姓女子涉行賄市府殯葬管理處胡姓前課長120萬，以不實文件成功申請就地合法，萬女之後賣出墓基1座、納骨櫃29座，賺進365萬元。不過全案爆發後，5組客戶怒對她提告，高雄地院依詐欺取財罪共判萬女1年4月徒刑，得易科罰金。可上訴。

萬女行賄的部分，雄院去年9月依違背職務收賄罪，判胡姓前課長11年徒刑、褫奪公權7年，另依交付賄賂罪判萬女2年，褫奪公權1年，現上訴二審中。

判決指出，萬姓女子（65歲）明知她所經營的「玫瑰園墓園」不是合法殯葬設施，卻佯稱「合乎政府規定的，沒有什麼問題」，2011年及2012年間，潘姓客戶及親友先後以52萬、57萬元購買1座墓地；2015年黃姓客戶以85萬購買1座墓地。

萬女2016年間涉行賄高市府殯葬管理處胡姓前課長，用不實文件佐證墓園隸屬於某教會，獲准就地合法後，她更於官網上加註「保證墓園合法使用」字眼，使楊姓客戶花45萬元買1座墓地、王姓客戶付120萬買2座墓地、苗姓客戶以102萬元買1座墓地。

由於玫瑰園墓園2018年遭檢舉違法，檢調介入偵辦曝光真相，不少顧客氣得求償，甚至5組客人怒告萬女涉詐欺罪嫌。

萬女審理時，辯稱「墓園是自始合法的」，她取得墓園全部土地的所有權，2014年間要去合法登記，市府殯葬處人員告知唯一的辦法，是找一間教會來合作，所以她跟教會合作，從頭到尾沒騙人。

合議庭認為，玫瑰園墓園2016年獲殯葬處以「准予備查函文」，做成同意「玫瑰園墓園」得繼續使用並准予備查的行政處分，但殯葬處後來撤銷此處分，所以墓園至今未合法，而萬女跟顧客接洽買賣、締約過程，都沒主動表明墓園未合法，屬施用詐術。

合議庭指出，除王姓顧客外，其餘4組客人購置的設施，都已在使用，萬女只願對尚未使用墓地做退款，也痛批因墓園已遭停售，日後其他往生的親屬也難與入葬者共葬，考量她拒認罪、未與全數人和解，依5個詐欺取財罪，共判1年4月徒刑，得易科罰金。

高雄大寮區「玫瑰園墓園」萬姓女負責人，涉非法經營遭偵辦，事後5組客戶也提告她詐欺取財罪嫌。圖／翻攝自玫瑰園墓園官網
高雄大寮區「玫瑰園墓園」萬姓女負責人，涉非法經營遭偵辦，事後5組客戶也提告她詐欺取財罪嫌。圖／翻攝自玫瑰園墓園官網

詐欺 收賄

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